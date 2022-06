Vabatahtlikud tegid ära võimsa töö

Reedel ja laupäeval, 27. ja 28. mail toimunud suuremahuliste reostuskorjetööde käigus said nii Vormsi kui Hiiumaa rannikualad suuremast reostusest puhtaks.Kohapealsete päästetööde juhi Hannes Aasma sõnul said vabatahtlike abil kõik planeeritud alad koristatud: “Eile sai puhtaks Vormsi saare rannaala ja täna tehti suuremast masuudihulgast puhtaks kogu Hiiumaa kirderannik ja laiudki.”Öösel tõusnud vee alla jäid Kärdla ja Lehtma vaheline Tareste lahe karjamaa osa ja mõned väiksemad lõigud veel ning neid alasid jälgitakse Aasma sõnul edasi, sest sellelt alalt on tõenäoline leida masuuti, kui veetase taas alaneb.Hiiumaa koristustöödel osales 110 vabatahtlikku, kelle tööd koordineeris 20 päästeameti töötajat. Päästetööde juht tänas kõiki hiidlasi ja appi tulnud mandriinimesi: “Suur heameel on, et inimesed tulid appi meie paradiisi­saart masuudi­reostusest puhastama. Ilma vabatahtlike panuseta oleksid meie rannad jätkuvalt mustad ja suvi võibolla nii rõõmsalt ei tuleks. Täna tegid vabatahtlikud ära võimsa ja ulatusliku töö, et rannad saaksid puhtaks nii inimestele kui loomadele.”Päästeameti andmetel on nädala jooksul saarte rannikutelt kokku kogutud 6,1 tonni masuudijäätmeid,sh Hiiumaalt u 2600 kilogrammi ja Vormsilt u 3500 kilogrammi. Lääne regionaalse staabi juhi Vaiko Vatsfeldi sõnul võib tõenäoliselt veel reostuse jääke leida, seepärast jätkatakse rannikuseiret, et korjetöödega jätkata kohe, kui tekib vajadus. Inimestel, kes rannaalalt reostuse jääke leiavad ja neid koristavad, palutakse sellest teatada telefonil 1247. Masuudi kogumise konteinerid on jätkuvalt Kärdlas Hausma ujumissilla juures, Tahkuna tuletorni, Lehtma sadama ja Lõimastu parklas.Vormsi rannikule jõudis masuudireostus eelmisel nädalal ning pühapäevaks liikus see ka Hiiumaa rannikule. Kohalike omavalitsuste ja ametkondade koostöös alustati reostustõrjet, kuid saastuse ulatuslikkuse ja koristustööde keerukuse tõttu asus alates esmaspäevast sündmust juhtima päästeamet. Reostus levis 50 kilomeetril Hiiumaa ja 21 kilomeetril Vormsi rannikul. Tahke kütteõli Eesti vetesse jõudmise tekkepõhjus on veel selgumata.Tuukritööde OÜ tegevjuht Kaido Peremees, kes osalenud mitme reostustõrje likvideerimisel, ütles, et see ei saa pärit olla vrakilt, pigem pärineb see mõnest mööduvast laevast. Kui tankeri mahutites tooteid vahetatakse, pestakse mahutid läbi ja pesuvesi umbes 15protsendise masuudi sisaldusega antakse ankrualal väikese tasu eest ära. Peremees oletas, et kellelgi võis tekkida kiusatus lasta n-ö mööda­minnes see vesi ja jäägid Hiiumaa lähistel merre.

