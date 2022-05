Uus ohvriabi spetsialist alustab tööd

MERILIIS METSAMÄE/ MEIE MAA

Pärast paarikuulist pausi, peale seda kui Hiiumaa ohvriabi­töötaja Kirsti Pihlamägi 1. märtsist koondati, asub 16. maist Saare­maal ja Hiiumaal tööle uus ohvriabi peaspetsialist Meelis Juhandi.“Juhandil on pikaaegne ja laiapõhjaline inimestega töötamise kogemus ning ta on vabatahtlikuna olnud seotud varasemalt ka ohvriabi tegemistega,” kirjutas sotsiaalkindlustusameti kommunikatsiooninõunik Kristin Rammus saadetud teates.Meelis Juhandil on ka pikk politseitöö kogemus. Mullu augustis kirjutas ajaleht Meie Maa, et 18. augustil oli viimane tööpäev Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanemal Meelis Juhandil, kel seljataga pea 30 aastat teenistust politseis. Ta alustab nüüd informaatikaõpingutega Tallinna ülikoolis, et uute teadmistega tööle asuda Saaremaa erinevates koolides.Juhandi on politseis töötanud eri ametikohtadel, olnud piirkonnapolitseinik, piirkonna­vanem ning noorsoo- ja piirkonnapolitseinike rühma juht. Peale politseipensionile minekut alustas Juhandi informaatika­õpinguid Tallinna ülikoolis ja õpetajatööd kolmes Saaremaa koolis.Nüüd kandideeris ta ja osutus valituks kahe saare ohvriabitöötajaks.Hiiumaa ohvriabi peaspetsia­listi töökoht asub Kärdla politsei­majas aadressil Sadama 26. Ohvriabi peaspetsialist on kättesaadav telefoni teel tööpäevadel kella 8–17ni ning Hiiumaa kontoris viibib vastavalt vajadusele kahel päeval nädalas.Kuna ohvriabi spetsialist jagab end kahe maakonna vahel, on kohtumise aja eelnev kokkuleppimine oluline, selgitas Rammus. Ohvriabi spetsialistiga saab kohtumise kokku leppida, helistades telefonil 5757 0744. Töövälisel ajal on kõigil võimalik pöörduda nõu ja abi saamiseks tasuta ohvriabi kriisitelefonile 116 006.Ohvriabisse on oodatud kõik, kes on kuriteo, hooletuse või halva kohtlemise või füüsilise, vaimse või seksuaalse vägi­valla ohvriks langenud. Ohvriabi pakub inimeste toime­tulekuvõime säilita­miseks ja parandamiseks mitmeid toetavaid teenuseid.

Toimetaja

HARDA ROOSNA

Abi saamise võimalused:

Hädaohu korral helista kohe 112

Kui oled kogenud vägivalda, oled mures enda või lähedase pärast, siis saad ööpäev läbi pöörduda ohvriabi kriisi­telefonile 116 006 või kirjutada veebivestluse teel aadressil

www.palun­abi.ee

Kui oled mures enda vägivaldse käitumise pärast, siis saad pöörduda tugiliinile 660 6077

Kui oled mures mõne lapse heaolu pärast või on kahtlus lapse abivajadusele, siis helista lasteabitelefonile 116111 või kirjuta kodulehelt www.lasteabi.ee

Allikas: SKA

