ÜLESKUTSE: Tule appi Hiiumaa rannikut koristama!

HIIUMAA VALD

Hiiumaa põhjakaldale Tahkuna tuletornist Heltermaa sadamani on jõudnud masuudireostus, mis on kaldal väikeste klompidena. Seda saab korjata vaid käsitsi. Puhtaks on tehtud mõned kilomeetrid viiekümnest.Vabatahtlike abi masuudi koristamisel on väga oodatud, sest koristama peab kiiresti, et vältida loomade ja lindude hukkumist. Masuuti saab olenevalt ilmast koristada peamiselt hommikuti ja õhtuti, kui see on tahke.Palume vabatahtlikel kaasa võtta töövahendid: kellu või väiksem labidas ja ämber. Riietus ilmastikule vastav ja mugav, jalas kaitsejalatsid (kummikud), käes kummikindad. Iga masuudikonteineri juurest saab võtta tööks sobivad kindad ja prügikotid masuudi kogumiseks.Töö kirjeldus: ämbrisse pannakse 30-liitrine prügikott, mille ääred keeratakse üle ämbri ääre, et vältida ämbri saastumist. Ämbris olevad kilekotid täidetakse poolest saadik masuudiga, mida korjatakse kellu, väikese labida või istutuslabida abil. Reostus korjatakse kotti töövahendiga. Kilekotte ei tohi panna liiga täis, sest kott võib puruneda. Selle vältimiseks toimetatakse täidetud kotid ämbriga kogumis­kohta. Kotte ei tohi mööda maad lohistada ega süles kanda.Aitäh kõigile, kes aitavad Hiiumaa taas puhtaks saada!

Hiiumaa Vallavalitsus

