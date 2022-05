Tuulekala tuli, festival tuleb ka!

MARKO MÄND

Kolmapäeval said Kõrgessaare kutselised kalurid Marko Mänd ja Jaan Romandi Suureranna alt esimesed 80 kilogrammi tuulehaugi. Marko Mänd ütles, et kalavastalised olid kodusadamas Kõrgessaares kohal ja esimene saak läks ruttu kaubaks. “Kui nüüd ilma peab, siis peaks tuulehaugi iga päev saama, aga eks nagu nimigi ütleb, see kala sõltub väga tuulest,” rääkis Marko, kes koos sõber Jaaniga kalal käinud tema enda sõnul poisikesest peale ehk juba alg­klassidest alates.Tänavuse Tuulekala festivalini on jäänud napid kaks nädalat. Festivali menukaim tõmbenumber on tuulehaugi ehk tuulekala trolling ehk püük lanti paadi järel vedades. Festivali korraldaja Tuuli Tammla ütles, et registreerumine trollinguvõistlusele on alanud ja ligi paarsada nime juba kirjas. Mullu jahtis tuulekala ja auhindu piirangute tõttu umbes 250 lantijat, rekord oli 2019. aastal, kui paatkondades oli kokku 360 inimest.Festivalipäeva juhib Jüri Muttika, õhtusel kontserdil esinevad Orjaku sadama saalimajas Maria Paiste ja Karl Petti.

HARDA ROOSNA

Sildid: tuulehaug, Tuulekala festival, Tuulekala trolling