TTJA alustab 20 meretuulepargi hoonestusloa taotluse menetlust

12. mail kehtestas Vabariigi Valitsus Eestis mereala planeeringu, mis annab tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA) võimaluse viia läbi seni ootel olnud meretuuleparkide rajamise taotluste menetlustoimingud.

Praegu on ameti ja vabariigi valitsuse poolt juba algatatud nelja meretuulepargi ja ühe üksiku elektrituuliku hoonestusloa menetlused. Lisaks on tänavu 12. maiks ametile esitatud 20 taotlust meretuuleparkide rajamiseks, mis ootasid mereala planeeringu kehtestamise järel.

Hiiumaa lähistel on AS Roheline Elekter sisse andnud taotluse suure meretuulepargi rajamiseks Mardihansu lahest loodesuunas. AS Enefit Green taotleb kolme mereala Hiiumaast põhja poole jäävatel meremadalikel.

Veel on sisse antud hulk taotlusi kala- ja karbi­kasvanduste rajamiseks: AS Saaremere Kala, OÜ Ösel Harvest ja OÜ Ösel Offshore soovivad igaüks rajada saare lähistele ühe kalakasvanduse, Ab Nordic Trout kokku neli kasvatuskohta, lisaks soovib AS Est-Agar rajada Hiiumaa rannikumerre kaks karbikasvandust. Hiiumaast ida poole Väinamerre on veel maha märgitud tulevase kiudoptilise kaabli asukoht, mis ristisuunas ühendaks ka Hiiumaad ja Vormsit.

Nüüd, kui planeering on kehtestatud, saab amet hakata läbi viima taotluste menetlustoiminguid, teatas TTJA. Hoonestusloa menetluse esimeses etapis selgitatakse välja, kas hoonestusloa menetluse algatamise puhul esineb keeldumise aluseid ning kuna tegemist on avaliku ressursi kasutamisega, selgitatakse välja teised taotlejad, kes on selle ala kasutamisest huvitatud. Esimene etapp lõppeb hoonestusloa menetluse algatamise või algatamisest keeldumise otsusega. Mitme konkureeriva taotleja puhul selgitatakse taotleja, kelle suhtes menetlus algatatakse, välja esmalt läbi taotluste võrdleva hindamise ning kui pakkujad on võrdsed, siis korraldatakse enampakkumine. Menetluse teises etapis toimub keskkonnamõjude hindamine ning soovitava ehitustegevuse mahu ja ulatuse väljaselgitamine. Menetlus lõppeb kas hoonestusloa andmisega või hoonestusloa andmisest keeldumisega. Pärast hoonestusloa saamist on võimalik taotlejal asuda taotlema ehitusluba.

