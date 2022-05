Tihu Kevadel osaleb 19 võistkonda

Kaitseliit

Kaitseliidu Hiiumaa malevkond korraldab 14. mail rännakmatka “Tihu Kevad 2022”.23. korda toimuva matka peakorraldaja leitnant Sven Luige sõnul oodati võistlusele kõiki huvilisi olenemata nende kuuluvusest Kaitseliitu või Naiskodukaitsesse. Tähtajaks, 1. maiks registreerus 19 neljaliikmelist võistkonda, ligi pooled Hiiumaalt. “Mis on väga tore!” kommenteeris Luik. Rajale lubatakse kuni 20 võistkonda ning tulijaid on üle Eesti, alates Pärnust, lõpetades Tallinnaga. Sven Luige sõnul üks võistkond neist on nii kaua, kui tema mäletab, ikka sellel võistlusel osalenud.Rännakmatka start antakse Suuremõisa lossi ees, eelneb rivistus ja võistkondade mandaat. Võistlus kulgeb läbi saare metsade ja märgalade ning korraldajate sõnul on selle aasta rada läbinud uuenduse ning esmakordselt katsetatakse uut formaati. Luik ütles, et rada on lühem kui varem, aga loodetavasti põnevam.Raja asukoht on igal aastal uus. Kui mullu said matkajad iseseisvalt läbida Tahkuna kandis maha märgitud raja, siis seekord on see Suuremõisa kandis. Võistkonna ülesanne on tuvastada vastane ja täita kontrollpunktides ülesandeid. Vältimaks kokkupuudet fotoaparaatidega varustatud vastu­tegevusega, tuleb rajal liikuda varjatult ehk vältida teid ja lagendikke. Kui kasvõi üks võistleja saadakse tuvastatavalt pildile, tähendab see meeskonna jaoks 30 trahviminutit.

KATRIN KIVIVUORI

Sildid: kaitseliit, matk, rännakmatk, Tihu kevad 2022