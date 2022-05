Tänavuste ülelendude fotod huvilistele juba kättesaadavad

TÕDEMUS

“Kahe päevaga võtta püsikulusid üle 300 miljoni niimoodi, et ei arutata… Kõik tahavad olla populaarsed. Teha populaarne ettepanek, et kõik saavad raha juurde, siis see on pool sellest rehkendusest. Ja teise poole rehkendusest, justkui kõik on kokku leppinud, peab tegema Reformierakond, et kust see raha leida. Niimoodi valitsuskoalitsioonis asju ei tehta. Mina ei näe mingit muud põhjust seal taga, kui soovi teha midagi muud ja kellegi teisega. Aga mina ütleks, et olge siis mehed, tehke see umb­usaldus mulle ja tehke see koalitsioon koos. Mis te veiderdate.”

Peaminister KAJA KALLAS valitsuse pressikonverentsil valitsuse tervisest Keskerakonna poolt riigikogu menetlusse antud peretoetuste eelnõu taustal. 12. mai 2022.