Suvehooaeg algab esimese turismimessiga

Tänavu algab Hiiumaa suvehooaeg turismiasjaliste kohtumisega esimesel turismimessil. 15. juunil kella 15–19ni on Kärdla sadama Yachts-Service ellingus avatud Hiiumaa turismimess 2022. Esimesele turismimessile on oodatud nii kohalikud turismivaldkonnaga seotud tegijad kui külalised mandrilt.“Olukorras, kus kõik messid ümberringi on kas ära jäänud või lükkunud, küpses soov korraldada Hiiumaa turismimess,” ütles Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav. “Peamiseks tõukeandjaks oli aga see, et Hiiumaale on tulnud juurde mitmeid uusi turismiasjalisi, kes pakuvad erinevaid teenuseid ja tahaks omavahel tuttavaks saada.”Üksvärav ütles, et turismimessile on oodatud valdkonnaga seotud tegijad: majutus- ja toitlustusasutused, kultuuri- ja spordisündmuste korraldajad, giidid.“Ootame ka mandrilt reisibüroosid ja turismiõpet pakkuvaid õppeasutusi, ajakirjanikke ja kõiki, kes tahavad teada, kas väide, et Hiiumaa on tühi saar ja siin ei ole midagi, vastab tõele või mitte,” ütles Üksvärav.“Soovime messil osalemisega anda võimaluse tutvustada oma teenuseid ja tegevusi teistele turismiasjalistele ja kuna Hiiumaal toimib väga suures mahus soovitus­turundus, siis ka hiidlastele endile. Lisaks kutsume messile ka erinevaid hiiumaise toidu tootjaid,” lisas Üksvärav.Hiiumaa esimesel turismimessil on lisaks turismi­asjaliste messialale ja väljapanekutele kavas vestlused ja intervjuud Hiiumaa turismi teemal, samuti ettevõtjate omavahelised kiirkohtingud ja liftikõned ning jagub ka üllatusi.Kella 15–17ni on mess avatud turismiasjalistele, osalemiseks tuleb täita registeerimisvorm, mille leiab maakonna­portaalist aadressil www.hiiumaa.ee/turismimess/Kella 17–19ni on mess avatud kõigile.Messi korraldab Hiiumaa turismiklaster koostöös Eesti turismi- ja reisifirmade liidu ning messiga Tourest.

Toimetaja HARDA ROOSNA

Sildid: Hiiumaa turismiklaster, reisibüroo, turismimess