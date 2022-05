Sünnikevad karjamaal

Erakogu

Pildil on mõne tunni vanused vasikad, kes veel oma jalul ringi ei kõnni, Jõeranna karjamaal koos äsjapoeginud lehmadega. Kahest vasikast väiksemat tuli ilmaletulekul aidata ja ta sai selga vesti, et külmast ei väriseks. Lihaveisekasvataja Lembit Lühi osaühingust Mahe Hiid on tähele pannud, et kui karjast üks loom hakkab poegima, on kohe teistelgi sellega vaja alustada. “Mässamist on nii palju, et millegi muuga ei jõua tegeleda,” ütles ta peale seda, kui mõlemad vasikad sündinud olid.2019. aastal alustanud OÜ Mahe Hiid karjas on limusiini tõugu veised, toodud Pärnumaalt, eelmisel aastal aasta põllumehe tiitli saanud Andres Vaani karjast. Karjas on praegu kokku 56 veist, sel kevadel on juurde sündinud 16 vasikat ja oodata on nende lisandumist. Lühi ütles, et plaan on veisekarja laiendada sadadesse. Nii kaalub ta mõne ammlehma juurdevõtmist, et karjakasvu kiirendada. Seda soovitas ka noore lihakarjakasvataja mentor Andres Vaan.PRIA põllumajandusloomade registri andmetel on mai keskpaiga seisuga Hiiumaal 95 lihaveisekasvatajat, kelle karjades kokku 4233 lihaveist.

KATI KUKK

Sildid: lihaveisekasvataja, limusiin tõugu veised, vasikas