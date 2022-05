Sõru sadamabasseini lasti vesi tagasi

Droonifotod Ardo Laaneser

Droonifotod Ardo Laaneser

Veebruari keskel Sõru sadama kanalisse ehitatud ajutine tamm eemaldati reedel ja Sõru väikelaevasadam on taas merega ühendatud.Neljapäeval kell 17.30 hakati kanalit veega täitma ja see täitus arvatust kiiremini, vaid 24 tunniga. Reedel kella 18st oli jahisadama kanal uuesti vett täis.Ardo Laaneser, kes erakordsest sündmusest droonivõtteid tegemas käis, vahendas töövõtja OÜ Tariston töötaja Jarmo Lige algset hinnangut, et kanali täitu­miseks kulub kaks päeva.“Üks oluline osa Sõru jahi­sadamas on valmis saanud ja kõik veealused tööd on lõpetatud,” kinnitas SA Hiiumaa Sadamad juht Liina Härm. Basseini uus osa on süvendatud, valmis sai uus betoonelementidest kailiin ja slipp. Aprillikuuga lõppes ka keskkonnaametilt saadud ajapikendus ja eemaldati tamm, mis sadamabasseini kuivana hoidis.Tööde valmimise tähtaeg oli algul aprilli lõpus, kuid Härmi sõnul pikendati seda 45 päeva võrra seoses kalade teisaldamise ja slipi ümberprojekteerimisega.Veebruaris, kui sadama­basseini tühjaks pumpama hakati, avastati, et sinna on lõksu jäänud ootamatult suur hulk kalu. Sadama­basseini tühjendamine peatati, elusad kalad püüti noota ja tõsteti kopaga vabasse vette. Töödeks kulus mitmeid päevi ja mõningatel hinnangutel aidati vabasse vette isegi kuni 5 tonni elusaid kalu.

KATI KUKK

Sildid: kailiin, slipp, väikelaevasadam, veealused tööd