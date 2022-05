Riik hakkab analüüsima, kas Hiiumaa merealal on võimalik elektrit toota

Enefit Greeni meretuuleenergia arendusjuht Karmo Kõrvek ütles kohtumisel Hiiumaa valla esindajatega, et riik võtab analüüsida Hiiumaa tuuleenergeetika alade tühistamisel üles jäänud teemad ja siis saab ka selgeks, mis alad arendamiseks määratakse, ettevõte aga tegeleb seni Hiiu meretuulepargi eeltöödega. Kõrvek ütles, et kui ehitusloa väljaandmise ajaks pole seda ala tuuleenergeetika arendamise jaoks kinnitatud, siis see on risk, mille arendaja võtab, et protsessiga edasi minna.: Lähtuvalt Riigikohtu otsusest ei näe kehtiv maakonnaplaneering Hiiu mere­alal ette tuule­energeetika kavandamist. Hiiu maakonna mereala planeeringus on antud teema tervikuna tühistatud, vastavad märked ka planeeringu seletuskirja ja graafilisse ossa on sisse viidud. Planeeringu tühistatud osa menetluse uuendamist ei ole praegu kaalumisel.Kas rahandusministeeriumil on kavas algatada Hiiu maakonna mereala uus planeering?Planeerimisprotsessi käivitamine Hiiu merealal võib tulla tulevikus kaalumisele vaid juhul, kui see on Eesti riigi vaates vajalik kliimaeesmärkide ja rohepöörde või energia­julgeoleku seisukohalt. Praegu riik sellist otsust teinud ei ole. Algatamise aluseks oleks vajalik konkreetne taotlus riigis energeetikavaldkonna huve esindava ministeeriumi või erasektori vastava valdkonna arendaja poolt, arvestades konkreetset tuleviku arenguvajadust.Kuna planeeringu koostamisest on möödunud palju aega, viivad rahandusministeerium ja energeetikavaldkonna eest vastutav majandus- ja kommunikatsiooniministeerium2022. aasta vältel läbi Hiiu mereala analüüsi. Hiljuti lõppenud üleriigilise mereala planeeringu koostamise protsess andis selleks juurde uusi teadmisi, arenenud on tehnoloogiad jm. Analüüsi protsessi kaasatakse ka kohalik kogukond, sh Hiiumaa vald, MTÜ Hiiu Tuul jt. Täiendav info peaks selle kohta laekuma sügisel 2022. Analüüsi eesmärk on selgitada ruumilise ja juriidilise teabe baasil välja, kas Hiiumaaga piirneval mere­alal on, arvestades olemas­olevat teadmist ja tehnoloogiaid, põhimõtteliselt üldse võimalik tuuleenergeetikat toota. Samuti annab analüüs soovitused planeeringuala määratlemiseks, arvestades loodusväärtuste, uuringute vajaduse, ühendusvõimaluste ja muu sellisega.

