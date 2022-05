Vanameeste klubi paneb Maidele Suursadamasse mälestuspingi

Harda Roosna

Palun oota...

Neljapäeval, 26. mail möödub 90 aastat juhatuse esimehena kunagise kalurikolhoosi Hiiu Kalur õitsengule viinud Hugo Maide sünnist. Maide sünni­aastapäeva puhul paigaldab klubi Pühalepa Vanamehed reedel, 27. mail Suursadamasse vana sadama­aida ette Maide mälestuspingi. Pingi avamine on kell 16. Klubi juhatuse liige Endel Lepisto selgitas, et just Suursadamas oli Maide esimene kabinet ja töökoht.

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: intelligentne mees, mälestuspink, sünniaastapäev