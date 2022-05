JUHTKIRI: Lahkumine pere­kondlikel põhjustel…

Kuigi perekonnas toimuv on tavaliselt pere siseasi, tuleb küsida, millised on need ootamatud perekondlikud põhjused, mis ei lubanud vaid kolm kuud tagasi ametisse asunud Roman Lukasel enam Hiiumaa malevkonna pealikuna jätkata? Ja isegi Kaitseliidust tuli tal välja astuda!

Kas naine enam ei luba? Või peetakse perekonna all silmas Kaitseliitu?

Just perekondlikud põhjused on toodud selgitusena 20. mail Kaitse­liidu Lääne maleva kodu­lehel ilmunud uudises selle kohta, et pealik Roman Lukas astus 10. mail ametikohalt tagasi.

Kui küsida asjaosalistelt, on vastuseks ainult vihjed – kõik justkui teavad midagi, aga keegi ei räägi…

Viidatakse, et vastama peab Lääne maleva pealik major Andres Välli. Temalt kahjuks ei õnnestunud eile, lehe trükkimineku ajaks saada selgitust selle kohta, mis oli Lukase lahkumise tegelik põhjus. Kohe, kui selgitus laekub, oleme valmis selle täismahus avaldama.

Selgitust avalikkusele aga on kindlasti vaja. Kui niisugune põhjendus, perekondlik, sobib ehk mõnes eraettevõttes osapooled lahku viinud probleemide varjamiseks, siis relvastatud kaitseorganisatsiooni keskastme juht, maleva­pealik ei tohiks endale sellist hämamist lubada.

