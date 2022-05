Olukord masuudikorjerindel

Vaevalt jõudsid vabatahtlikud aprilli algul koristada masuudi­reostuse Kõpu poolsaare rannikult, kui maikuu lõpus tabas saare kirde- ja põhjarannikut uus ja märksa ulatuslikum masuudireostus. Reostust leidub ka Vormsi saarel, Hiiumaal aga on avastatud reostust väikeste masuuditükikestena umbes 50 kilomeetri pikkusel lõigul.

Reostus ei liigu vee­pinnal, vaid pinnalähedastes veekihtides ning selle allikat ei ole seni tuvastatud. Rahvusringhäälingule ütles keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra, et tegu võiks olla mõnelt vrakilt pärit reostusega, kuid seni pole see kinnitust leidnud.



