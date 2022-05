Noorte ronimisvõistluse võitis vahetusõpilane Saksamaalt

Kolmapäeval selgitati Käina Tuuletorni ronimisseinal esimese karikavõistluse Noor Tiputegija 2022 võitjad. Vanimas vanuserühmas tuli kaheksa etapi kokkuvõttes võitjaks vahetus­õpilane Pauline Gertig Saksamaalt Münchenist.Vahetusõpilase võõrustaja Kaire Vannas ütles, et kui Pauline mullu 20. augustil Hiiumaale saabus ja avastas, et siin saab ja tohib ronimas käia, oli ta selle võimaluse üle väga rõõmus. Oma kodumaal oli ta ronimist harrastanud, aga mullu augustis kehtisid Saksamaal veel ranged koroona­piirangud, Eestis ja Hiiumaal oli juba kõik vabam. Kaire Vannas rääkis, et varem on nende peres olnud vaba­tahtlikke abilisi, aga YFU vahetus­õpilane on esimest korda ning oma vahetus­õpilasega on ta väga rahul. Pauline õpib Hiiumaa gümnaasiumis ja sõidab Ristivälja külast Kärdlasse kooli jalg­rattal. Ka on tal juba tehtud A2 taseme eesti keele eksam ning Noore Tiputegija võidukarika järgi läks Pauline üsna enesekindlalt. Pisut segas Lapimaal suusatades saadud põlve­trauma, kuid muidu oli ta teistest võistlejatest peajagu üle tänu varasematele treeningutele.Noorimas vanusegrupis, mille võistlejate sünniaastad 2012–2014, võitis esikoha Miina Kesküla, teine oli Kennert Martin ja kolmas Ander Johannes Kääramees.Keskmises vanusegrupis, mille sünniaastad 2008–2011 oli võitja Carmen Hüüdma, teise koha sai Kirke Väli ja kolmanda Lembit Kogerma.Vanimas, 2002–2007 sündinute vanusegrupis võitis Pauline Gertig, teine oli Herta Kesküla ja kolmas Bert Omann.Tuuletorni ronimisvõistluse karikasarja osavõistlused algasid oktoobris ja võisteldi kolmes vanuserühmas. Kogu hooaja jooksul toimus punkti­arvestus ja arvesse läks kuue osavõistluse tulemus. Osavõistluste reeglid olid mitmekesised: kord tuli koguda 10 minuti meetreid, kord 5 minutiga kiirusronimist, siis ronida boulderseinal ehk negatiivse kaldega seinal 10 minutit või siis anti 5 minutit rajaronimiseks. Viimase osavõistluse peakohtunik oli Erle Martin. Treener Inna Lepik ütles, et valdavalt võistlesid trennilapsed ehk needsamad, kes ka ronimistreeningutel käivad.Iga vanuserühma hooaja kolme parimat autasustati karikaga, kõigile osalejaile olid väikesed magusad kingitused ja lõpuks söödi koos torti.

Sildid: Noor Tiputegija, ronimissein, vahetusõpilane