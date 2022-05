Miks malevkonna pealik tegelikult ametist lahkus?

HARDA ROOSNA

Kas Kaitseliidu Lääne maleva pealik major Andres Välli valetas, kui ütles pressiteates, et Hiiumaa malevkonna pealik Roman Lukas astus tagasi perekondlikel põhjustel? Ja mis oli Lukase tagasiastumise tegelik põhjus?Veidi enam kui kolm kuud ametis olnud Hiiumaa malev­konna pealik mereväekapten reservis Roman Lukas lahkub juba ametist. Vähe sellest, ta astub välja ka Kaitseliidust.Mis juhtus nii perspektiivika juhiga, kellest loodeti malevkonnale uut hingamist ning kes esimese asjana hakkas korraldama info­päevi, et kohalikke kaitseliitlasi informeerida kaitsevaldkonnas toimuvast. Veel 8. mail, kui Kaitseliidu Hiiumaa staabis oli järjekordne infopäev, ei paistnud märkigi pealiku plaanist kaks päeva hiljem ametist loobuda. Alla­kirjutanuga vesteldes kavandas Roman Lukas juba järgmist, juuni alguse infopäeva, mil siinsetele kaitse­liitlastele tuleb rääkima kindral Neeme Väli.Malevkonna eelmine pealik Mart Reino ütles, et ka nende jaoks tuli Lukase lahkumine täiesti ootamatult ja selle põhjused on ka malevkonna juhatuse jaoks veel natuke segased. “See tuli nii äkisti ja me ei ole Välliga kokku veel saanud, ei ole saanud rääkida, sellepärast pole me seda veel enda jaoks ka selgeks saanud,” ütles Reino, et Lääne maleva pealikuga seisab jutuajamine veel ees.Reino lisas, et tema teada Lukas mingi pahandusega hakkama pole saanud, ka pole tema varasemat teenistus­käiku vaadates tegu kiire ametikohtade vahetajaga.“Muidugi on kahju,” vastas Reino küsimusele. “Ega pealikuvahetus ei käi nii­sama – enne olid meil pikad vestlused Lukasega. Ja tema infopäevad olid superhead – ainult tema oli võimeline selle taseme esinejaid tooma,” nentis Reino.Kaitseliidu Lääne maleva veebilehel on teade, et kolm kuud Hiiumaa malevkonna pealikuks olnud Lukas astus 10. mail ametikohalt tagasi omal soovil, perekondlikel põhjustel ja Kaitseliidu nõusolekul.Hiiumaa on väike koht ja pole kuulda, et Lukaste perekonnas oleks mingeid suuri muutusi olnud, aga mine tea, ehk on see siiski võimalik. Kuid miks lahkus Lukas ka Kaitseliidu liikmeskonnast? Kaitseliitlase amet on vabatahtlik ja kaasa teha saab ja tegema peab just niipalju kui igaühel oma vabast tahtest võimalik ning pereinimesi on kaitseliitlaste ja nais­kodukaitsjate seas palju. Sama kinnitas Mart Reino, et kellelegi ei panda Kaitseliidus suuremaid kohustusi, kui ta vabatahtlikuna võtta saab.Kõik see sunnib küsima, kas Lukase loobumise taga on veel midagi, mida avalikkus ei tea? Ja mis see olla võib?Kaitseliidu ülem, brigaadikindral Riho Ühtegi kinnitas pika kaitsejõudude teenistuse ja ka diplomaatilise koge­musega mereväekapteni reservis Roman Lukase Hiiumaa malevkonna pealikuks 14. veebruarist.Päringule endise kolleegiga toimuva kohta vastust Kaitseliidu ülem ei saatnud ja Neeme Brus Kaitseliidu strateegilise kommunikatsiooni osakonnast “õpetas” allakirjutanut, et ega organi­satsiooni tippjuhile otse kirjutades tavaliselt vastust ei saagi.“Meediasuhtluseks on tal vastav osakond, nii ka kaitse­liidus,” lisas Brus, kelle hinnangul malev­konna pealikuga seonduvad küsimused ei ole kindlasti Kaitseliidu ülema teema. “Soovitan pöörduda Lääne maleva pealiku major Andres Välli poole.”Lukase sõber ja kolleeg kaitseväe aegadest, kindral Riho Terras, kes praegu on Euroopa Parlamendi liige, päringule siiski vastas: “Tean, aga põhjuseid teab ja saab avaldada ainult tema ise!”Lukas võttis selle aasta alguses Hiiumaa malevkonna pealiku ametikoha üle leitnant Mart Reinolt, kes juhtis seda ligi kümme aastat.Lääne maleva pealik major Andres Välli teatas maleva kodulehel kümme päeva peale Lukase lahkumis­avalduse saamist, et Hiiumaa malevkonna juhatusel on uue pealiku kandidaadid juba valitud ja alustatakse läbirääkimisi.Mart Reino ütles Hiiu Lehele eile, et Hiiumaa malevkonna juhatus pole Välliga Lukase lahkumise põhjustest veel rääkida saanud.

