Meie oma leht

Oleme küll väike kogukond, aga olulistel hetkedel oleme kõik hiidlased, paneme seljad kokku ja teeme asja ära. Selline on kogemus juhtumist, kus ühele demokraatlikus riigis kasvanud südametunnistusega välissaarlaselekuulunud ajalehest sai Hiiumaa kogukonna ajaleht.

See, kuidas suudame hoida ühte, on väärt teadmine, mida meeles hoida kõigil keerulistel aegadel. Ja Hiiu Lehe ees seisid keerulised valikud peale seda, kui ligi 25 aastat lehte välja andnud OÜ Saaremaa Raadio omaniku Arne Pagili jaks otsa sai.

Oli valida, et leht lihtsalt lõpetab ilmumise nii nagu Meie Maa. Või siis ostab üks vabariiklik väljaanne lehe ilmumisõiguse ja teeb sellest digiväljaande. Ometi on Hiiu Lehel 1600 tellijat, kes tahavad paberlehe postkasti saada ja suur hulk neid, kes paberlehe poest soetavad. Sellega oleks ühiskonda niigi kaheks jaotav digilõhe – need, kel on digikanalid

kättesaadavad ja need, kel mitte, – kasvanud veelgi.

Oli mingi võimalus, et maakonnalehest saanuks ühe kohaliku omaniku leht, aga ainuomanik, kes seotud ka kohaliku poliitikaga, tundus liiga suur risk lehe sõltumatusele. Nii toimetus seda mõtet heaks ei kiitnud.

Kui vaadata inimeste nimekirja, kes nüüd on maakonnalehe omanikuks hakanud, siis nende seas on nii põlishiidlasi kui suvehiidlasi. On edukaid ettevõtjaid, poliitikuid, meediataustaga inimesi… Minu suureks üllatuseks ka meie Inglismaal elav tütar Anna-Maarja Roosna. Saadan talle üsna regulaarselt Hiiu Lehe digiväljaannet ja nii on ta ka kaugel maal elades kodusaarel toimuvaga kursis. Kunagi töötas ta toimetuses korrektorina ja ta on ka lähedalt näinud, kui palju tähendab minu jaoks võimalus ja vastutus teha hiidlastele ajalehte. Ta teab, et olen püüdnud anda oma maksimumi. Sellepärast läheb mulle just tema otsus, tulla osanikuks OÜsse Hiiu Meedia, väga korda.

Kõigi meie toimetuse töötajate jaoks on suur au, et maakonnalehte on jätkamise­vääriliseks pidanud nii paljud lehetellijad, kes meile pöialt hoidsid ja murelikult uurisid, mis meist saab. Samuti kõik need 25 inimest, kes olid valmis panustama rahaliselt. Loodan väga, et sellest punktist saab alguse lehe areng, mis seni majandusliku kitsikuse taga kinni seisnud. Loodan ka seda, et meie tublid töötajad, kes väikese palga eest suure entusiasmiga panustanud, saavad väärikamalt tasustatud.

Ja muidugi saavad kõik hiidlased kaasa aidata, et maakonnaleht saaks jätkata ja ilmuda veel sisukamana. Lehte tellides, lugedes, kaastöid saates, reklaami ostes, kuulutades… meie oma leht ju.

HARDA ROOSNA

peatoimetaja

13. mai 2022

Sildid: digiväljaanne, kogukonna ajaleht, paberleht