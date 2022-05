Matuste asemel mälestuspidu

HARDA ROOSNA

Luuletaja Ave Alavainu surmast möödub täna 48 päeva ja matuseid pole veel olnud. Ja ei tulegi, sest ema ei soovinud, ütles Ave tütar Kata-Riina Luide. Küll tuleb suvine mälestuspidu Ave Vita! aias. Just nii nagu Ave soovis, et oleks sündmus.Vanas kohtumajas on vaikne, vaiksem kui oli Ave eluajal ja sigaretisuitsulõhna pole enam üldse tunda. Koos oma tütre Tähe-Leega toimetab praegu siin Ave tütar, näitleja Kata-Riina Luide, kes peab aru, kuidas ilma emata edasi minna…“Eks see ole uus olukord – sellega peab harjuma – kui enne oli siin elav inimene, siis nüüd tuleb hakata suhtlema teisel tasandil,” tunnetab ta ema kohalolu. “Olen temaga kohtunud korduvalt unenäos pärast tema surma, ta on käinud mind õpetamas ja ta on rääkinud ka sellest, kuidas tal nüüd on – oli rõõmus, hõiskas, tegi rumalusi, vedas mind igale poole – tule, vaata, mis siin on, tule, vaata, mis seal on… Ikka mõtled ja otsid, et mis see hingetasand on ja kus see on,” arutles Kata-Riina, kes otsib neid märke. Näiteks Ave varesed, keda ta kuldtaldrikult toitis, on kõik läinud… kuhu?Müstika on ka see, et Ave sai lõpuks saatuslikuks osutunud insuldi 15. veebruaril ehk aasta ja üks päev pärast hea sõbra Jaak Johansoni surma mullu 14. veebruaril. “Jaak käis tal oma surmapäeval külas – me jõudsime emaga sellest rääkida – ema ütles, et Jaak käis, koputas ja tegi talle ühe sulega pai,” sõnas Kata-Riina. Järgmisel päeval tuli insult ja Ave viidi haiglasse, kus ta esialgu küll taastus, kuid tagasi ei tulnudki. “Nemad laulavad nüüd koos taevastes kõrgustes,” usub Kata-Riina.Ave mälestuspidu peetakse 18. juunil. Just sel kuupäeval sellepärast, et Ave jõudis Kata-Riina tungival nõudmisel päris palju kirja panna, kuidas kõik peale tema lahkumist peaks olema. Mõned märkmed on lausa aastast 2014, kui Ave oli pikalt haige ja tegi läbi palju operatsioone. “Ma arvan, et tal ei olnud hirmu – tal oli aega harjuda selle mõttega ja siis ta planeeris ka enda ärasaatmise ja pani kirja, et pidu olgu keset suve, kui on ilus ilm, saab õues aias olla.”Arvata on, et mälestuspeole tuleb palju inimesi üle kogu Eesti, sest Avel oli palju sõpru ja tema ande austajaid, kolleegid. Juba on teada, et Kirjanike liidu liikmed tulevad kohale bussiga, sest tahtjaid on nii palju. Kata-Riina loodab, et ka kohalikud, hiidlased tulevad sel päeval Avet meenutama.“Tulemas on palju muusikuid, arvan, et tuleb palju kultuuri- ja kunstiinimesi, Ave sõpru ka kooliajast ja lapsepõlvest ja siis kuulatakse muusikat, vesteldakse ja räägitakse, meenutatakse ja lauldakse, kes tahab, loeb luulet…,” loetles Kata-Riina.Laupäeval, 18. juunil kell 12 avab Ave Vita! uksed, kell 13 algab programm. Seni on registreerunud kaheksa muusikut, nii et Kata-Riina pakkus programmi lõpu­kellaajaks 18 õhtul. “See on väga suur asi – nagu väike festival,” nentis Kata-Riina, kellele on korraldamisele appi lubanud tulla vend Peeter.Üks on kindel, Ave loodud Ave Vita! jätkab. Juba 28. mail kell 19 on kõik oodatud Ave Vita! saali, kus toimub kontsert “Helirännak” Rainer Jancise ja Krista Citra Joonasega. “Niipalju, kui mina tean, siis Raineril tekkis pärast mu ema lahkumist mingi seos ja ta hakkas ema luulele looma helisid,” rääkis Kata-Riina, et on ka ise põnevil, mis tulemas on. Igal juhul oli see Raineri palve, et ta tahaks loodut esitada just Ave Vita! majas ja koos Kristaga.Üks, mida Kata-Riina Luide väga soovib – et see maja jääks kandma Ave mälestust. “Esialgne kokkulepe vallaga on, et me võime siin sündmusi korraldada ja mina olen ka Ave Vita! juhatuses – nii et MTÜ Ave Vita! jääb kestma ja tegutsema praeguse seisuga,” rääkis ta.See, mis saab majast, mis vajab väga palju hoolt, on omaette küsimus. Kata-Riina tegi üleskutse – kui kellelgi on vähegi võimalik, siis juulikuus tahaks teha ühed talgud ja sinna on vaja abikäsi. “Kuna see kõik on meie endi õlul ja tasuta, – linn lihtsalt võimaldab meil siin seda teha, aga rahalist katet pole, – siis vajaksime abi,” selgitas Kata-Riina. Korda oleks vaja teha kuur, kuivkäimla, vaja oleks uut väravat ja aeda, üks puu vajab arboristi kätt, enne kui see maja katusele kukub. Ka muud tööd on palju – sorteerida ja arhiveerida Ave materjale, aga ka lihtsalt koristada. Appi oleks vaja elektrikut ja santehnikut, aga kuna Kata-Riina on nii kaua Hiiumaalt ära olnud, ei oska ta esimese hooga kuskilt abi küsidagi.

