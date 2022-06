Kui kokku­lepped ei pea

Liiga kiiresti Hiiumaa malevkonna pealiku kohalt lahkunud Roman Lukas ütleb, et Kaitse­liidu peastaabiga oli mingi kokkulepe, et lahendada mingi Hiiumaaga seotud logistiline probleem.

Eile teatas kaitseliidu strateegilise kommunikatsiooni osakonna juht Neeme Brus, et mingisugust kokkulepet Lukasega pole olnud ja ühegi ametisse astuva maleva või malevkonna pealikuga mingeid kokkuleppeid ei sõlmitagi.

Mingi kala selles sogases vees siiski ujub, sest lahendamist vajavast probleemist paistavad teadvat ka kohalikud kaitseliitlased, kes sellest aga ei räägi.

Ka Lukas ise ainult vihjab, et tegu on logistilise probleemiga. Mis see küll olla võiks? Miks ta sellega nii kaua tegeles – tema enda sõnul viis kuud. Ja miks Lukas selle probleemi lahendamist nii väga nõuab, et soostus isegi ametist tagasi astuma. Kuigi nii kiire tagasi­astumine sel viisil tema pika teenistusajaga kogunenud heale renomeele just kasuks ei tule. Et see nii võib juhtuda, näitab ka Kaitseliidu üsna üleolev vastus – mis kokkulepetest sa, mees, räägid?

Kõige rohkem avas salapärast teemat kaitse­liitlane, kes ütles, et midagi on kusagil ladustatud nii nagu ei tohiks ja miski peaks olema teisiti. Mis see küll olla võiks?

Ka praeguses valitsuses kokkulepped ei pea. Keskerakond läheb opositsiooni toel jõuliselt lastetoetuste eelnõuga edasi. Peaminister Kaja Kallas aga ütles vahetult enne riigikogus eesseisvat peretoetuste eelnõu esimest lugemist, et juhul, kui Keskerakond hääletab koos opositsioonierakondadega peretoetuste eelnõu esimesel lugemisel selle poolt, siis seda valitsust ja koalitsiooni enam ei ole.

Kas tegu on lihtsalt vastastikuse jõu­demonstratsiooni ja võimumängudega või on homse lastekaitsepäeva eel kummalgi osapoolel ehk ka päriselt lastega pered meeles?

31. mai 2022

