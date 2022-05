Kõrgessaares lahkub ametist kaks haridusjuhti

Hiiumaa vald

Erakogu

Abivallavanem Liisi Mäeumbaed teatas, et lahkumisavalduse on sisse andnud nii Lauka põhikooli direktor Märt Rannast (66) kui Kõrgessaare lasteaia Vigri juhataja Sirje Garamaga(65). Mõlemad on ühes ja samas asutuses töötanud pikki aastaid, Rannast Lauka koolis 43 aastat, neist 24 direktorina, ja Garamaga samuti 43 aastat, neist 33 lasteaia juhatajana.Mäeumbaed ütles, et mõlema juhi vahetus tõstatab küsimuse, kuidas edasi minna. Üks võimalus on tema sõnul leida üks inimene, kes hakkaks juhtima nii kooli kui lasteaeda ja edaspidi võiks kahest eraldi asutusest saada ühendasutus. “Sellist mõtet, et Lauka kooli kinni panna, ei ole,” rõhutas abivallavanem.Murekohaks nimetas ta lasteaiaõpetajate järelkasvu, näiteks Vigri noorim töötaja on 56 aastane. Ühe lahendusena püütakse kohtuda Tallinna ülikooli praktikakorraldajatega, et Hiiumaa lasteaedadesse luua praktikabaas. Vastasel juhul “kaaperdavad” pealinna lasteaiad saarelt lasteaednikuks õppima läinud juba peale esimest kursust.Mäeumbaed kiitis Lauka kooli õpetajaid, kes õpilastele huviringe ja põnevaid ettevõtmisi korraldavad ning avaldas lootust, et uus juht toob nii lasteaeda kui kooli uue hingamise. Maikuu jooksul koguneb töögrupp, et panna paika lähte­andmed ja korraldada uue juhi leidmiseks konkurss.

HARDA ROOSNA

