Kõrgessaare üürimaja eskiisprojekt

Arhitektuuribüroo LIVE Architects sai valmis Sadama tee 6 asuva Kõrgessaare üürimaja eskiislahenduse. Varasemalt on Linda Veski-Olseni juhitud ettevõte keskendunud peamiselt väikeelamute arhitektuurile, Hiiumaa juured ning ammune piirkonna hoonete imetlus viisid arhitektid aga Sadama tee 6 üürimaja projekteerimise pakkumise ja töö teostamiseni, vahendas abivallavanem Üllar Laid valla kodulehel.Kõrgessaare alevikus Sadama teel asuvatest 50ndatel ehitatud kahekorruselistest hoonetest viis on kasutusel korterelamutena, kuuendas asus valmimise järel Kõrges­saare kalatehase kontor ja ühiselamu, algkool, hiljem kalatehase labor ja viimati raamatukogu. Hiljem jäi maja tühjaks ja omanik, AS Dagomar müüs selle 2007. aastal osaühingule Hiiu Jorn, kelle käes oli see 2020. aastani, mil vald selle 22 000 euroga ära ostis, et hoone korda teha.Valla arenguosakonna spetsialist Monika Pihlak ütles, et kuna pakkumine oli soodne, valla elamispindade vajadus suur ja Kõrgessaare pole Kärdlast kaugel, leiti, et hoone sobiks hästi üürimajaks. Eesmärk ongi ajahambast puretud hoone renoveerida ja sisustada sellesse üürikorterid. Hoonesse on kavandatud kokku 12 korterit: üks ühetoaline, viis kahetoalist ja kuus kolmetoalist korterit.Eskiisprojekti järel on vaja tellida ehitusprojekt, mis võiks valmida aasta lõpuks. Abivallavanem Üllar Laid ütles, et renoveerimise rahastusmudeleid ja võimalusi kaalub vallavalitsus ja volikogu tulevaste eelarvetega. “Kindlasti on vajadus lisakapitali kaasamiseks, olgu selleks siis erakapital või riik,” ütles Laid.

HARDA ROOSNA

