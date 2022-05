Kõpus alustas tööd kliinik Kadri Hambaravi

Erakogu

Hambaarst Kadri Toodo sai talvel Kõpu sotsiaalmajja ruumid, remontis need ja nüüd on osaühing Kadri Hambaravi sinna sisse seadnud moodsa ravikabineti, kus sel reedel tuleb avamispäev.“Tegelikult vaikselt töö juba käib siin, aga mõtlesin, et teen avamispäeva ikka ka,” rääkis Kadri Toodo, kui temalt eelmise nädala lõpus küsisime, kuidas hambaravi­kabinetiga seis on. Kirjutasime praksise avamise plaanist detsembris. Hambaarsti sõnul on huvilised oodatud reedel, 20. mai pealelõunal kella 14–16ni uue kliinikuga tutvuma ja uudistama, mis valmis tehtud sai.Paaril viimasel nädalal on dr Toodo n-ö sisseelamise mõttes vastu võtnud patsiente oma lähiringi tuttavate seast ja käinud on ka vallarahvast.“Nähtavasti info suusõnaliselt levib, sest kõiki inimesi ma ise varem ei tundnudki,” oli tal hea meel patsientuuri laienemise üle.Edaspidi on vastuvõtule tulemise aega kõige mugavam broneerida kadri­hambaravi.ee kaudu. “Telefoni saame vastu võtta niipalju, kui töö kõrvalt jaksame või helistame tagasi, aga põhiosas hakkab loodetavasti toimima online broneerimissüsteem,” ütles ta. Ja selgitas, et kabinetis ei saa olema administraatorit, kes telefonikõnedele vastab.Dr Toodo assistent uues kliinikus on Mari Sofia Piir, kes on tööl kuni juuli kesk­paigani – selleks ajaks on vaja leida uus assistent.Hambaravi pakuvad nad nii täiskasvanutele kui lastele. Tohtri sõnul sai hiljuti sõlmitud leping haigekassaga ja see tähendab, et ka täiskasvanute hambaravihüvitist saab nende juures kasutada. Laste hambaravi hüvita­miseks on leping haige­kassaga sõlmimisel.Teenustest loetles Kadri Toodo lisaks hambaravile ka proteesimist, hammaste eemal­damist, juureravi ja igemeravi. “Oleme loodusest ja holistilisest inimkäsitlusest lähtuv, samas tipptehnoloogiat kasutav kliinik,” tõi ta välja kõige iseloomulikuma.Kuidas holistiline väljendub hambaravis? Dr Toodo rääkis, et kogu meie keha on tervik ning ükski organ, sealjuures ka hammas, ei eksisteeri iseseisvalt, ilma teistest sõltumata või teisi mõjutamata. “Kui meil on probleem ühes kohas, kandub see üle ka mujale. Näiteks, kui hambas on auk, kahjustab see ka endaga seotud organeid ning vastupidi,” selgitas ta.Tema sõnul annavad hamba­probleemid märku muudest kõrvalekalletest organismis, justkui tulles ütlema, mis on viltu.Eelmisel aastal perega mandrilt Hiiumaale elama asunud hambaarst kinnitas, et hoiab end pidevalt kursis uue tehnoloogia ja materjalidega, sh organismile kõige biosobilikemate materjalidega ning käib end täiendamas.“Meelsasti räägin neist asjadest avamispäeval,” on ta nõus sel reedel oma teadmisi ja vaateid jagama.

Sildid: broneerimissüsteem, hambaarst, holistiline, ravikabinet, tipptehnoloogia