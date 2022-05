Kõik kestab veel…

Sõja kolmas kuu kestab ja nüüdseks on kõik Venemaa juhid mitte ainult valetama hakanud, vaid lausa hulluks läinud. Või milline muu diagnoos tuleks panna Vene­maa välisministrile Sergei Lavrovile, kes intervjuus Itaalia televõrgule Mediaset teatas, et “Hitleril oli juudi veri” ja et “kõige ägedamad antisemiidid on reeglina juudid”.

Selle kõrval tundub lausa abituna, punuda üks kaitsevõrk Ukraina sõjaväele kaitseks selliste hullude eest. Ometi seda tehakse ja nüüd ka Hiiumaal, sest varjevõrkudest on lahingutegevuses tõesti abi. Nagu ütles juhendaja Jaana Ratas – vaba­tahtlikule osaks saanud tänuks töö eest võrgu punumisel võib olla mõne Ukraina sõduri elu.

Inimelu – vanematelt saadud hinnaline kingitus, mida Venemaa hullunud juhid mingiks väärtuseks ei pea. Pisut hirmutav on too 9. mai, teise maailmasõja lõpp, mida Eestil pole põhjust tähistada, kuna okupatsioon ju jätkus veel ligi 50 aastat.

Häid uudiseid on ka. Kevad on käes ja kestab ja meil on rahu.

Oleme ääretult tänulikud kõigile, kes maakonnalehe tuleviku pärast mures ja toetava sõnaga meie meeleolu tõstsid. Nüüd võib juba öelda, et Hiiu Leht jätkab, arenguteel ja veelgi sisukamana. Detailidest on veel vara rääkida, aga ehk juba järgmises lehenumbris saab kõigest pikemalt kirjutada.

Seniks head lugemist!

Sildid: antisemiit, diagnoos, maakonnaleht, varjevõrk