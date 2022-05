Kalatehase varemete omanik pakub vallale kaht kinnistut

Kõrgessaare kala­tehase omanikud, kelle nimed pole teada, pakuvad ligi 4 ha suurust Kalatehase ja ligi hektari suurust Tööstuse tee 19 kinnistut hinnaga 195 000 eurot Hiiumaa vallale.Pakkumist vahendas kinnistu omaniku esindaja, advokaadi­büroo Bjork Legal vande­advokaat Kaimo Räppo.3,97 hektari suurune Kalatehase kinnistu ja 0,91 ha suurune Tööstuse tee 19 kinnistu kuuluvad enda või renditud kinnisvara üürileandmise ja käitusega tegelevale osaühingule Zintost. Ettevõtte juhatuse liikmed on Venemaa kodanik Mikhail Bivin (sünd 2.10.1963) ja Viivi-Anne Soots. Tegeliku kasusaaja ehk omanikuna on avalikes allikates märgitud 2020. aasta detsembris Hollandis registreeritud firma Appelsien Holding B.V., mille asutajad ei ole avalikud. OÜ-l Zintost on samas kalatehase varemete juures veel kaks väiksemat kinnistut: Lao ja Veehaarde.Esmaspäeval esitles Kõrges­saare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste pakkumist osavallakogu liikmetele. Osavallakogu ei võtnud kindlat seisukohta, kas kinnistu tuleks osta või ostmata jätta. Sedastas vaid, et Kalatehase kinnistu on Kõrgessaare piirkonna arengu kavandamisel oluline. Olulisena märgiti ka kinnistu omandivormi, sest eraomandis kinnistul mistahes arengu planeerimine on seotud omaniku tahte ja plaanidega ning need ei pruugi langeda kokku osavalla arengu­­strateegiaga.Kõrgessaare osavalla arengu­strateegia 2030+ koostamine on alles algamas. Valmiva arengudokumendi alusel panustab Hiiumaa vald nelja aasta jooksul Kõrgessaare programmist osavalla arenguteks igal aastal 125 000 eurot, kokku 500 000 eurot.Soovitavalt tuleks seda raha kasutada suuremate projektide omapanusena.See, kas kinnistute ostu-müügi tehing teoks saab, on vallavolikogu otsustada.Ettevõtja Oliver Kruudale kuulunud AS Rubla, mõlemad praeguseks pankrotis, ostis Kõrgessaare kalatehase OÜ Hiiu Kalatööstus pankrotipesast 2007. aastal. Peale hoonete sisu väljalõhkumist ja metalli viimist vanarauda müüs ta sisuliselt varemetes tehasehooned edasi.Kinnistute omanik septembrist 2014 kuni detsembrini 2020 oli OÜ Albiost. Peale seda on omanik OÜ Zintost, millega OÜ Albiost liideti.OÜ Albiost juhatuse liikmed olid Moskvast pärit Alexandre Potapov (sünd 17.09.1958) ja Kaja Kaare (sünd 12.4.1975) Tallinnast. Kumbki omanikest pole kalatehase varemetega midagi ette võtnud.Küll on mullu detsembris asutatud MTÜ Viscosa Kultuuri­tehas noortemaleva abiga ruume korrastanud ning vallavalitsus käis mai algul objektiga tutvumas.Esimene kultuurisündmuski on tehases juba toimunud. Augustis 2020 filmiti Kõrges­saare tehase varemetes Veljo Tormise 90. sünniaasta­päevale pühendatud video, kus Collegium Musicale kandis ette tema teose “Raua needmine”.

