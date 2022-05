Kõrgessaare kalatehase müürid kuuluvad Gazpromiga seotud ettevõtjale

Eelmises Hiiu Lehes kirjutasime, et Kõrgessaare kalatehase kinnistuid omav OÜ Zintost, mille tegelik omanik pole teada, pakub vallale müüa kaht kinnistut. 4 ha suuruse Kalatehase ja ligi hektari suuruse Tööstuse tee 19 kinnistu eest küsib omanik vandeadvokaadi vahendusel 195 000 eurot.

Tähelepanelik lehelugeja märkas ja andis teada, et äriregistris on 20. aprillil OÜ Zintost andmeid uuendatud, neist selgub, et ettevõtte tegelik kasusaaja ehk omanik on Venemaa kodanik Kirill Silkin (sünd 11.01.1988).

Krediidinfos OÜ Zintost tegeliku kasusaaja ehk omanikuna märgitud ettevõttes Apelsien Holding B.V. on Kirill Vladimirovitš Silkin direktor. Apelsien Holding B.V. registreeriti Hollandis Haagis detsembris 2020.

Avalikest andmetest nähtub, et Silkin on ka Hollandi energiaettevõtte Wintershall Noordzee tegevdirektor alates oktoobrist 2015. Ametisse asus ta peale seda, kui Hollandi üks suurimaid maagaasitootjaid moodustas septembris 2015 ühendettevõtte (50% ja 50%)Venemaa maagaasifirmaga Gazprom International. Enne seda oli Silkin olnud aasta aega Gazprom Internationali Hollandi projekti finantsjuht.

USA on seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas Vene­maa finantsasutuste kõrval kehtestanud sanktsioonid ka Gazpromile, Euroopas kehtivad sanktsioonid Gazrom Neft`ile ja Gazprom Bank`ile.

Varem, aastatel 2012–2014 oli Silkin Venemaa suur­ettevõtte AFK Sistema investeerimisportfelli projektijuht Moskvas. AFK Sistema asutas Vene oligarh Vladimir Jevtušenkov, kes Forbesi andmetel oli 2014. aastal Venemaal rikkuselt 15. kohal. Eesti meedias kirjutati miljardär Jevtušenkovist kui Vene võimud ta septembris 2014 süüdistatuna rahapesus koduaresti panid ja hiljem süüdistusest vabastasid.

Enne AFK Sistema töökohta oli Silkin Vene investeerimis­panga VTB Capital analüütik globaalse panganduse alal ja enne seda Deutsche Bank`i Moskva haru nooremanalüütik samas valdkonnas.

HARDA ROOSNA

Sildid: agressioon, energiaettevõte, kalatehas, sanktsioonid