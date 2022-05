Kalakotlet kõhtu ja kalanahast rahakott tasku

Kõrgessaare sadama kohvik läbis aprillis uuenduskuuri ja lisaks kalatoitudele saab sealt nüüd osta kalanahast meeneid ja tarbeesemeid.Kohviku perenaine Liana Vaino ütles, et ta sai füüsilisest isikust ettevõtjana kohviku majandamise õigused järgnevaks kolmeks aastaks. Sadamakohviku avas aasta tagasi Margit Pruul, kelle tööd tunnustas Eesti lastekaitse liit peresõbraliku toitlustuskoha tiitliga ja talviti oli see Kõrgessaare osavalla ainuke avatud söögikoht.Aprillis kõpitsesid uued omanikud värskemaks kohviku siseruumid ning paigaldasid maja ette teisaldatava väliterrassi. Mai algusest on kohvik avatud pikemat aega, kui oli varem: hommikul kella 11st kuni kella 20ni õhtul, reedel ja laupäeval on kohvik avatud lausa süda­ööni.Lisaks kalatoitudele saab siit nüüd osta uudseid kala­nahast valmistatud esemeid. Liana ja tema abikaasa Virko Martin on rannakalurid ning nende pereettevõte OÜ Kosla­pesa valmistabkuivatatud kalasnäkke. Nende tuntuim kaubamärk on “Iidlase maius” ja kui senimaani jäid snäkkide valmistamisel kalanahad üle, siis nüüd kasutatakse needki ära. Nii ei lähe kalast lõppkokkuvõttes suurt midagi kaduma – rood ainult.Kalanahk kombineerituna loomanahaga ei näe välja sugugi “kalalik”, on pruunika tooniga ja väga pehme – naha päritolu reedab vaid iseloomulik muster. Ostuhuvilised, kes rahakoti või prillitoosi kätte võtavad, enamasti nuusutavad seda, kuuldes, et tegu on kalanahaga, rääkis Liana. Lõhna järgi aga aru küll ei saa, et need oleks kalast tehtud. Parkimiseks leotab ta kalanahku tammeleotises. Kolm nädalat kestab nahkade leotamine ja selle aja jooksul tuleb nahku pidevalt liigutada. Töövõtted õppis Liana selgeks koos teiste huvilistega MTÜ Hiiukala korraldatud koolitusel.Tootevaliku kohta ütles Liana Vaino, et teeb seda, mis talle meeldib ja põnev tundub. Toodete lõpp­vormistamisel teeb ta koostööd köösner Virge Valguga, kes lisab n-ö pärisnaha ja õmbleb tooted valmis. Praegu on valikus lutsu-, haugi- ja säinanahast esemeid – rahakotte, võtmehoidjaid, märkmikke, käe­võrusid jms. Ideid edaspidiseks Liana Vainol jagub ja osa uusi asju on juba tööski.

Sildid: kalanahast meened, kalatoidud, sadama kohvik