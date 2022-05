Kaks kohvikut said peresõbraliku märgise

ANDRES RAUDJALG

Eesti lasterikaste perede liit tunnustas kolmapäeval, 4. mail Tallinnas restoranis Allee kõige pere­sõbralikumaid toidukohti.Kokku pälvis perede tunnustuse 40 toidukohta üle Eesti, neist kolme – GoSpa restorani Saaremaal, Tulivee Rannarestorani Lääne-Virumaal ja Ugandi restorani Otepääl – tunnustati kuldmärgisega.Hiiumaalt pälvisid pere­sõbraliku märgise Tuuletorni kohvik Ruudi ja Kõrgessaare Sadamakohvik.Margit Pruul avas aasta eest kohviku Kõrgessaare sadamamajas. “Mulle on algusest peale olnud oluline, et kõik külastajad lahkuksid kohvikust hea tuju ja toidu­elamusega,” ütles Pruul. Nüüdseks on Pruul kohviku uuele tegijale, Liana Vainole üle andnud ja see jätkab peale väikest remondipausi. “Mina tänan oma armast meeskonda, kes tegid kohvikust Kohviku. Mõistagi saab veel palju paremaks minna ja muidugi saavutatut hoida,” soovis Pruul sotsiaalmeedias.Peresõbralikud toidukohad selgitati perede test­külastuste ja hindamis­komisjoni žürii tulemusel. Kokku püüdis märgist 62 toidukohta üle Eesti ja iga toidukohta külastas kampaania vältel kaks pere­konda, kes hindasid, kui lapse- ja peresõbralik on vastava toitlustus­asutuse kliendi­teenindus, menüü, interjöör ja kas lastele on tagatud aja veetmiseks tegevusi ning vanematele mugavad võimalused lapse mähkimiseks.

Toimetaja

HARDA ROOSNA

Sildid: Kohvik Ruuudi, Kõrgessaare Sadamakohvik, peresõbralik toidukoht