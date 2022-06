Kaitseliidu “peresuhted” sassis salajastel põhjustel

Hiiumaa malevkonna pealiku tagasiastumise põhjuseks pole peresuhted, vaid midagi muud, millest Kaitseliidu ülemad rääkida ei taha, kohalikud teavad, aga rääkida ei julge, kuna arvavad, et tegu võib olla n-ö saladusega.Hiiumaa malevkonna endine pealik mereväekapten reservis Roman Lukas nõustus, et kolm kuud on tõesti lühike aeg malevkonna pealiku ülesannetes olemiseks, kuid ütles, et nii kiireks tagasiastumiseks oli tal kindel põhjus.“Ametisse astumiseks nõusolekut andes oli mul üks tingimus, mille Kaitseliit lubas ära korraldada. Selle tingimuse sisu puudutas Hiiumaa malev­konna logistilist poolt,” selgitas Lukas.Vastuseks küsimusele, mida pidasid Lääne maleva juhid silmas, kui kirjutasid pressiteates, et Hiiumaa malev­konna pealik lahkub perekondlikel põhjustel, vastas Lukas, et oma pressiteates KL Lääne malev ei eksi ja perekonna all tuleb mõista siin Kaitseliitu.“Mis minu peret puudutab, siis kinnitan ma kõigile, et mu abikaasa ja lapsed on hea tervise ja tuju juures ning peresisesed suhted on üheksandal kooseluaastal endiselt kenad.”Lukas lisas, et teemaga, mis teda tagasi astuma sundis, oli ta tegelenud kauemgi, viis kuud, ja astus ametisse tingimusel, et lubadus täidetakse.“Kuna Kaitseliit oma lubadusest 10. mail ametlikult taganes, siis pidasin vajalikuks kasutada vabatahtliku liikme kõige mõjusamat hääletus­vahendit ja hääletasin jalgadega, nagu seda piltlikult öeldakse,” selgitas Lukas.Kaitseliitlane Kuido Tõnurist ütles, et tema teab, milles asi, aga rääkida ei saa, kuna arvab, et teema “võib olla kuigipalju riigisaladusega kaetud”.Ääri-veeri selgitas ta, et tegu on mingite asjadega, mis on Hiiumaal, aga mida siin olla ei tohi. “Sellise ladustamise kombel neid hoida ei tohi, need oleks pidanud olema teisiti, muud midagi,” täpsustas ta. Seda, kas probleem on lahendatud või mitte, ei osanud ta eelmisel nädalal öelda.Veel üks kaitseliitlane ütles Hiiu Lehele, et Lukase tagasi­astumine oli tingitud tema soovist, et Hiiumaal üks kaitse­alane asi korda saaks.Kolmas kaitseliitlane soovitas küsida Kaitseliidu peastaabist, kas kõik Lukasega sõlmitud kokkulepped said täidetud.Kaitseliidu juhid aga panevad kooris tuima ja meili teel saadetud küsimustele lihtsalt ei vasta. Korduspäringule ei vastanud eelmisel nädalal ei Lääne maleva pealik Andres Välli ega ka kaitseliidu peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna spetsialist Neeme Brus. Eile ütlesid nii Brus kui Välli, et küsimused jõudsid kohale ning lubasid vastata. “Malevkonnapealiku ametikoht on vabatahtlik ja kui keegi ei soovi enam sellel ametikohal jätkata, siis me ei saa teda ka kinni hoida. Nii ka tema tagasiastumispalve rahuldati. Kaitseliidu liikmeks olek on isikliku otsuse asi,” kõlas Neeme Brusi vastus.Ka eitas ta, et Lukasega oleks olnud üldse mingeid eelnevaid kokkuleppeid: “KL allüksustel on erinevaid logistilisi, taristu arendamise ja personali alaseid soove. Ressursside planeerimine ja erinevate hangete/konkursside läbi­viimine võtab aega ning toimub selgete protsesside alusel. Teadaolevalt ei ole Roman Lukasega Hiiumaa Malevkonna pealiku kohale astumise eeltingi­museks olnud ühtegi kokkulepet. Malev­konna pealiku määrab ametikohale Kaitse­liidu ülem malevapealiku ettepanekul. Mingeid eraldi kokkuleppeid sel puhul ei tehta.”Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi määras Hiiumaa malevkonna pealikuks mereväekapteni reservis Roman Lukase 14. veebruaril. Vaid kolm kuud hiljem, 10. mail esitas Lukas lahkumispalve nii pealiku ametikohalt kui Kaitseliidu liikmeskonnast.20. mail avaldas Lääne malev­konna pealik major Andres Välli malevkonna veebi­lehel teate, et Lukas astub pealiku kohalt tagasi perekondlikel põhjustel, mis tegelikult ei vastanud tõele. Hiiu Lehe ajakirjaniku küsimusele, kas relvastatud kaitseorganisatsioonile, millel peab olema kogu rahva usaldus, sobib selline käitumisstiil, pole Välli vastanud.Õhtulehele, mis Hiiu Lehe algatatud teemat samuti käsitleda võttis, põhjendas Välli valetamist nii: “Ütleme, et see juhtus oskamatusest. Lihtsalt minu viga. Ma ei tahtnud muule viidata ning ei teadnud, et see nii palju küsimusi ja huvi tekitab.”

Küsis HARDA ROOSNA

Sildid: logistika, malevkonna pealik, riigisaladus