Juunist saab Hiiumaale ka Lux Expressiga

Homme, 1. juunil taasavab Lux Express suvise otseühenduse Tallinna ja Kärdla vahel. Tegemist on ühega kolmest suvisest liinist, mis Lux Express sel suvel avab. Tallinnast Kärdlasse saab sõita igal hommikul kell 9.30 ning Kärdlast tagasi pealinna kell 15 pärastlõunal. Hiiumaal on lisaks Kärdla bussijaamale reisijatel võimalus nii bussile tulla kui ka maha minna Kärdla keskväljakul, Tubalal, Käinas, Vaemlas, Suuremõisas ja Heltermaal.Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos ütles, et eelmisel aastal esmakordselt käigus olnud liin sai siis sooja vastuvõtu osaliseks: “Veidi enama kui kahe kuu jooksul reisis meiega üle 7000 reisija ning loodame, et sel aastal kasvab reisijate hulk veelgi.”Roos lisas, et hoolimata kütusehinna tõusust opereerib Lux Express seda liini samade piletihindadega nagu eelmiselgi aastal – odavaimaks täispileti hinnaks, millega Tallinnast Kärdlasse (ja vastupidi) reisida saab, on 12 eurot. Lisaks kehtivad Lux Expressiga reisides ka mitmed soodustused.Kärdla liini teenindab Lux Express 56kohaliste kõigi mugavustega bussidega, milles on tualett, istmete seljatagustes olevad personaalsed meediaekraanid, tasuta soojade jookide võimalus, traadita internet ja konditsioneer.Reisile saab kaasa võtta ratta, jalgrattapilet on reisijale tasuta ning seda saab koos tavapiletiga osta kodulehelt luxexpress.eu Kuna busside pagasiruumide suurus on piiratud, saab igale reisile broneerida kuni neli jalgrattakohta. Igas bussis on ka jalgrattaümbrised, et kaitsta nii kahe­rattalist kui ka muud pagasit.Lux Ekspressi suveliin on käigus 31. augustini.Aastaringselt teenindab Tallinna liine jätkuvalt AS GoBus, mille busside tavapärased väljumised Kärdla-Tallinn-Kärdla liinil on kell 7.45 ja 16.45 Kärdlast ja kell 8 ja 16.55 Tallinnast.Liinil Käina-Tallinn-Käina on väljumised kell 8 Käinast ja kell 16.55 Tallinnast. Reedeti sõidab Tallinnast kel 16.55 sõitma hakanud buss Käinast läbi ja Õnguni välja.Pühapäeviti on käigus liin Kärdla-Käina-Tallinn – buss väljub Kärdlast kell 12, on Käinas kell 12.30 ja jõuab Tallinna kell 16.Pühapäeviti on käigus ka liin Tallinn-Nurste-Tallinn, mis väljub kell 11 Tallinnast, käib Käinast läbi ja väljub Nurstest sama teed pidi Tallinna poole kell 16.05.

HARDA ROOSNA

Sildid: otseühendus, piletihind, suvine bussiliin