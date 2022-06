Jaanipäevareiside populaarsemad e-piletid juba müüdud

Tänavused jaanipühad on nädala sees, jaanilaupäev, 23. juuni on neljapäev ja jaanipäev langeb reedesele päevale.

Suur osa jaanilaupäeva eel Hiiumaale saabuvatest parvlaevareiside eelmüügipiletitest on juba müüdud. 22. juunil on välja müüdud e-piletid kaheksale reisile, alates kella 11.30 väljuvast laevast. Viimasele, kell 20.30 laevale on välja müüdud isegi eelmüügi reisijapiletid. Jaanilaupäeval, 23. juunil olid eilseks välja müüdud e-piletid kell 10, kell 11.30 ja kell 13 väljuvale reisile.

Eilseks oli müüdud ka valdav osa peale jaani­päeva ehk pühapäeval, 26. juunil Heltermaalt mandrile suunduvate laevareiside eelmüügipiletitest. E-pileteid oli veel saada kõige varasemale, kell 8.30 ja kõige hilisemale, kell 22 väljuvale reisile.

Kui vabade e-piletite arv on 0, siis saab sõitasoovija osta sadamakassast pileti üldjärjekorda, kuid pilet ei garanteeri kohta järgmisele reisile.

HARDA ROOSNA

