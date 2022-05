Hiiumaa kinnisvara peibutab mandrirahvast

Huvi Hiiumaal asuva kinnisvara vastu on suur ning tehinguid teeb peamiselt mandri­rahvas.Suvitushooaja lähenedes kasvab huviliste arv märgatavalt, kuid suurimaks väljakutseks on ostuks sobiva objekti leidmine, kuna Hiiumaa turg on väike ja võimalused piiratud. Ostud saarele on sageli emotsionaalsed ning soetatava vara rahaline väärtus enamasti esmatähtis pole.

