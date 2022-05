MTÜ Hiiukala uuenenud juhatus valis etteotsa Kaja Hiis-Rinne

MTÜ Hiiukala valis 5. mail toimunud üldkoosolekul tagasiastunud juhatuse liikmete asemele kolm uut juhatuse liiget: Endel Kaevatsi, Virko Martini ja Kaja Hiis-Rinne. Vara­semast jätkavad juhatuses Marko Pruul, Ants Saarnak, Ilmi Aksli ja Tõnis Teemets.12. mail toimunud uue koosseisu esimesel koosolekul otsustas juhatus üksmeelselt valida juhatuse esimeheks Kaja Hiis-Rinne.Hiis-Rinne ütles, et ühingu tegemised ja inimesed on tuttavad tänu varasemale töökogemusele Hiiukala tegev­juhina. “Kala ja kalapüük on oluline osa hiidlaseks olemisest. Kui oled sellega kord juba lähemalt kokku puutunud, siis see sind enam lahti ei lase. Juhatuses on mitmendat põlve rannakalureid, hea ettevõtluskogemusega liikmeid, suurepäraseid läbirääkijaid, arengute kavandajaid – sellise meeskonnaga rannakalanduse ja rannakalurite teemadega tegeleda on kindel tunne.” Otsuseid kaaludes kõigi 98 ühingu liikmega arvestamist peab ta esmatähtsaks.Eelnevalt oli juhatuse esimees Heino Kalmus, kes astus esimehe kohalt tagasi, olles juhatuses olnud veidi vähem kui 14 aastat, sellest üheksa aastat juhatuse esimehena.

HARDA ROOSNA

