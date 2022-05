Hiiu Leht jätkab

Täna võin meie lehe lugejatele juba öelda, et Hiiu Leht jätkab ilmumist. Tänu sellele, et saare kogukonnale läheb oma maakonna ajaleht korda. Paarkümmend vastutustundlikku inimest on raha kokku pannud, et osta lehe ilmumisõigus Rootsis ettevõtjalt Arne Pagililt, kes lehe ilmumise eest hoolitses ligi 25 aastat.

Peatoimetajana olen tänulik, natuke uhkegi, et lehe arengu põhimõtetes on kirjas – uueneva Hiiu Lehe sisu peab haarama lehe seniseid positiivseid jooni. Ja muidugi olen nõus, et see sisu peab avanema rohkem kaasaegse Hiiumaa vaatenurga ja arengu­võimaluste kajastamisele.

On suurepärane, kui Hiiu Lehest saab kohalike oluliste arutelude käivitaja ja edasiviija – selleks peab toimetusel olema rohkem hästi tasustatud ja kompetentseid ajakirjanikke.

Turvalisust lisab põhimõtete punkt 4, milles on kirjas, et Hiiu Lehe omanikud ei sekku lehe sisusse ja toimetamisse. Nii oli see ka Arne Pagili ajal. Uus peatoimetaja, kelle uued omanikud loodetavasti peagi leiavad, saab siis ajakirjanikuna teha oma tööd ja Hiiu Leht jätkata sõltumatu maakonnalehena.

Muret teeb muu. Kui teisipäeval tuli uudis, et Eesti tõusis aastaga maailma ajakirjandusvabaduse indeksis 15. kohalt neljandale, siis kolmapäev oli Eesti demokraatia jaoks häbi­väärne. Prokuratuur sekkus ajakirjandus­vabadusse ning määras trahvi Eesti Ekspressi ajakirjanikele professionaalse ja südamega tehtud töö eest. Trahviti ka Eesti Ekspressi kirjastavat Ekspress Meediat.

Eesti ajakirjandusorganisatsioonid hoiatasid, et otsus loob ohtliku ja hirmutava pretsedendi, sest rahapesukahtlus Eesti suurimas pangas on ühemõtteliselt avaliku huvi objekt. Prokuratuur aga nõuab, et ajakirjandus avaldaks vaid teavet, mis on nendega kokku lepitud!

See ei ole demokraatliku ühiskonna ootus ajakirjandusele. See on suukorvistamine ja sõnavabaduse piiramine. See on ajakirjanike ähvardamine ja hirmutamine.

6. mai 2022

Sildid: arutelude käivitaja, ilmumisõigus, maakonna ajaleht