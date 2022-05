Hiiu Lehest sai Eesti esimene kogukonnaleht

IVIKA NUUT-LAANET

Eestis on olnud juhtumeid, kus senise omaniku loobumisel on ajalehe ilmumisõiguse ära ostnud toimetuses töötavad ajakirjanikud, sellist mudelit nagu nüüd Hiiu Lehe puhul, pole varasemast teada.OÜ Saaremaa Raadio tegev­juht Priit Rauniste, kes lehe müüki ja üleandmisprotsessi juhtis, ütles, et nii laia omanike­ringiga kogukonnaleht on huvitav ja positiivne pretsedent. “Ehk on sellest eeskuju ka mõnele järgmisele raskustesse sattuvale väikesele ajalehele,” pakkus ta. “Teisalt oleks väga vaja mingit riiklikku toetust vabale ajakirjandusele (kasvõi Rootsit eeskujuks võttes) ja päitsed panna omavalitsuste rahastatavatele,” rõhutas Rauniste, et vaba ajakirjandus on üks demokraatia alustalasid.Rauniste ütles, et tal on kahju, et Saaremaal ei ole olnud asjast huvitatud ja võimekaid inimesi, kes oleks Meie Maa teatepulga üle võtnud ja saar­lasena on tal sellepärast muidugi ka natuke piinlik. “Samavõrra olen rõõmus, et meie väiksemal lehel oli see võimalus ja Hiiumaa ärksad inimesed ei jäänud passiivseks,” lisas ta.Mida arvad Hiiu Lehe uutest omanikest – kas sul on neisse usku? “Absoluutselt,” vastas Rauniste küsimusele. “See lai omanikering loodetavasti välistab selle olukorra, mis nüüd on Saaremaal – et ühe mehe asjadest kirjutatakse vaid siis, kui see on viimasele kasulik. Loodan, et kui vaja, saab toimetus ka omanike­ringi kuuluvatest persoonidest kriitilisi materjale avaldada.”Töötajad jätkavadOÜ Hiiu Meedia ostis OÜlt Saaremaa Raadio ja selle omanikult Arne Pagililt lehe ilmumisõiguse ja võttis üle ka kõik töölepingud. Nii jätkavad toimetuses sekretär Annika Kibuspuu, klienditeenindaja Irina Sarapuu, reporterid Kati Kukk, Katrin Kivivuori, Tapio Vares ja Piret Eesmaa, küljendaja Kaja Hiis-Rinne ja korrektor Mirja Soop. Esialgu jätkab pea­toimetaja ametis ka alla­kirjutanu, kuid suur ootus on, et uued omanikud leiavad mingi aja jooksul ametisse ka noore ja tegusa peatoimetaja.Ligi aasta kestnud ja ka viimase hetke jutuajamiste järel sai selgeks, et suured meediamajad Hiiu Lehte oma tooteportfelli ei soovi ja siis tuli pöörduda kohalike poole.Asja võtsid vedada Omar Jõpiselg ja Keit Kasemets, info levis erinevaid kanaleid pidi ja 11. maiks oli koos 25 inimest, kes on nõus igaüks panustama 6000 eurot. Jõpiselg ütles, et asutajaliikmete arv, 25 kujunes just selliseks, et saada kokku lehe ostusumma, aga jääks ka stardiraha lehe uuendusteks ja käibevahenditeks.Täna astuvad koos Hiiu Lehe töötajatega, kelle nimed hästi tuttavad, lehelugejate ette ka OÜ Hiiu Meedia 25 omanikku, kes otsustasid panustada selleks, et maakonnaleht ilmumist jätkata saaks.OÜ Hiiu Meedia asutaja­liikmete seas on 11. mai seisuga 16 eraisikut ja 9 juriidilist isikut. Võiks tõmmata ka õrna joone, et nende seas on 14 kohalikku ja 11 suvehiidlast, aga kokkuvõttes on need kõik inimesed, kellele Hiiumaal toimuv korda läheb. Muu hulgas ka see, et Hiiu maakond ei jääks sõltumatu maakonna­leheta.

OÜ Hiiu Meedia asutajaliikmed: Katrin Aunpu; MH Meedia OÜ (Maris Hellrand); JIN Invest OÜ (Jorn Johanssen); Omar Jõpiselg; Andreas Kaju; Anti Kalle; Kasemets Advisory OÜ (Keit Kasemets); OÜ Pelagis (Toomas Kokovkin); Sander Kopli; OÜ Ürghiidlane (Kaarel Kotkas); Kalev Kotkas; Enn Kunila; Antti Leigri; Pro Kvestor OÜ (Riho Lutter); Tiina Maiberg; Eiki Nestor; Kristjan Paemurru; OÜ Ronanson (Kulvo Pendra); Indrek Randvee; OÜ Suured Sõnad (Henrik Roonemaa); Reet Roos; Anna-Maarja Roosna; Tooma Energia OÜ (Toomas Saal); Daniel Vaarik; Tõnis Villmäe.



Allikas: OÜ Hiiu Meedia

Sildid: ajaleht, ilmumisõigus, kogukonnaleht, omanikering