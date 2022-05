Hiiu Lehe10 põhimõtet

1. Soovime, et Hiiu Leht oleks jätkuvalt kogu­konna ühendaja, vaba arvamusplats, demokraatia tagaja ning Hiiumaa elu ja võimaluste tutvustaja hiidlastele ja Hiiumaa sõpradele.

2. Hiiu Leht on Eestis esimene laia omanikeringiga kogukonnaleht, mis võiks julgustada teisi samalaadseid.

3. Hiiu Lehe projekt võetakse ette eesmärgiga kolme aasta jooksul tagada ettevõtte majanduslik jätkusuutlikkus kaasaegse kogukonna lehena – s.t sõltumatu, sisuka, avatud ja positiivse tulemiga lehena.

4. Hiiu Lehe omanikud ei sekku lehe sisusse ja toimetamisse. 5. 7-liikmeline nõukogu valib Hiiu Lehe juhataja ja pea­toimetaja. Nõukogu valitakse majandusliku ja ajakirjandus­liku kompetentsi ning sõltumatuse kriteeriumi alusel. Nõu­kogu liikmed ei pea olema omanikud. Nõukogu liige ei saa olla aktiivne poliitik – Hiiumaa volikogu või vallavalitsuse liige.

6. Hiiu Lehe peatoimetajaks valitakse inimene, kes tunneb hästi hiidlasi ja Hiiumaad, aga on avatud ka maailmas toimuva suhtes, tahab teha parimat ja kaasaegsemat kohalikku lehte Eestis ja on ajakirjandusliku kogemusega.

7. Hiiu Lehe omanikud investeerivad 3000 eurot sisse­maksena ja 3000 3% (allutatud) laenuna.

8. Hiiu Lehe sisu peab haarama tänaseid Hiiu Lehe positiivseid jooni ja avanema rohkem kaas­aegse Hiiumaa vaate­nurga ja arenguvõimaluste kajastamisele. Hiiu Lehest peab saama kohalike oluliste arutelude käivitaja ja edasi­viija.

9. Hiiu Lehe tootmises kasutatakse vaba initsiatiivi. Ajakirjanduslik toetusrühm koosneb x autorist, kes on lubanud sõltumatute arvamusartiklitega toetada lehe sisu järgmise kolme aasta jooksul.

10. Hiiu Lehe veebi­keskkond peab olema oluliselt kaasaegsem kui täna. See võimaldab tuua lehte lähemale suve­hiidlastele ja panustada ka digitellimustele.

Allikas:

OÜ Hiiu Meedia

algatusgrupp

Sildid: arutelude käivitaja, kaasaegne veebikeskkond, kogukonnaleht, vaba initsiatiiv