Haigla ehitushankele ei tulnud ühtegi pakkumist

Haigla on välja kuulutanud kaks ehitushanget, millest esimene lõppes ühegi pakkumiseta ja kuigi teise pakkumiste tähtaeg pole veel saabunud, on olukord keeruline, sest mõlemad objektid on üksteisega väga seotud.Pakkumuste esitamise tähtaeg haigla Rahu tn 2 asuva 50ndatel rajatud peahoone rekonstrueerimiseks ja erakorralise meditsiini osakonna (EMO) rajamiseks oli 26. aprillil. Selleks ajaks ei laekunud ühtegi pakkumust.Tööde eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 3,9 miljoni eurot. Eeldati, et need saavad tehtud 20 kuuga ja neljas etapis.Samal ajal on SA Hiiumaa Haigla välja kuulutanud riigi­hanke esmatasandi tervise­keskuse ehitustöödeks praeguses polikliinikumajas. Nende pakkumiste esitamise tähtaeg on 30. mail ja selle hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta 971 000 eurot.Haigla haldusjuht Tõnis Laanemäe ütles, et siht­asutus on nüüd muutmas haigla peahoone rekonstrueerimishanke vormi. “Kui ei tule riigihankele pakkumist, siis on võimalik alustada läbirääkimistega pakkumis­menetlust,” selgitas Laanemäe. “Meil on vaja saada selgust, kas keegi üldse on nõus pakkumist tegema.”Laanemäe selgitas, et kuna nii haigla kui tervisekeskuse planeerimisel oli algusest peale kavandatud nende ristkasutus, siis on väga oluline, et tööd toimuks mõlemas hoones vastavalt planeeritud järjekorrale. Samuti on eelnevalt vaja peamajja kolida polikliinik, et selle hoones üldse saaks töid alustada.“Kui ei saa teha rekonstrueerimistöid haiglas, siis pole võimalik hakata tegema töid tervisekeskuses – need on niivõrd omavahel seotud projektid,” nentis Laanemäe.Ta avaldas lootust, et ehk tervisekeskuse hankele pakkumisi siiski laekub.Tööde planeerimisel kaasati nii haiglapersonali kui perearste. “Nende kõikide head ideed proovisime projekteerimisel arvesse võtta,” rääkis Laanemäe.Muuhulgas selgus projekteerimise käigus, et COVID-19 tõttu on vaja põhjalikumalt läbi mõelda isoleerimisvõimalused haiglas. Sellega sai arvestatud muuhulgas EMO ehitus­projekti koostamisel.Praeguseks on kõik ehitus­projektid valmis, sh ka Käina uue tervisekeskuse oma. Samas on teadmata, mis teevad ehitushinnad ja kui palju läheb kallimaks kogu ehitus.

Juhatuse liikmetele tähtajad täitumas

Mõlemal Hiiumaa haigla juhatuse liikmel nii Riina Tammel kui Tõnis Siiril täitub sel aastal viieaastane juhatuse liikme leping. Esimesena lõpeb Riina Tamme leping, aasta lõpus Tõnis Siiri oma.

Esimene konkurss on lõppenud ja tähtajaks, 15. maiks laekus kolm soovi­avaldust. Haigla nõukogu esimees Agris Peedu ütles, et senise juhatuse liikme volitused lõpevad 24.juulil ning selleks ajaks hiljemalt peaks nõukogu oma valiku tegema. “Oleme võtnud eesmärgiks siiski otsus langetada juunikuu kesk­paigaks,” lisas ta.

Järgnevaks viieks aastaks valitava juhatuse liikme volitused algavad 25. juulil.

KATRIN KIVIVUORI

Sildid: ehitushange, hankevorm, läbirääkimistega pakkumismenetlus