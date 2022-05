Elu käib Kõpus

Ja alustaski kunagises Kõpu koolimajas tööd hambaravikliinik! Nimeks Kadri Hambaravi ja juba 20. mail olete oodatud pidulikule avamisele.

Minister Sutt kuulutas välja kiire interneti nn viimase miili ehitushanke taotlusvooru ja üllatus-üllatus, millises külas on kõige enam kiire interneti ootel aadresse? Kõpu poolsaare Kalana külas – 89 aadressi! Kohas, kus millalgi 80ndate lõpus oli jäänud veel vaid viis viimast “suitsu” ja üks mahajäetud kalasadam! Kalasadama küll uued omanikud kõigest konserveerivad, et peatada sadamasilla lagunemine, aga see-eest süvendatakse just praegu Kalanas uut jahisadamat.

Kohe lõppeb Kõpus avatud Hiiumaa vaba­kooli esimene aasta ja on aeg esimesest aastast kokkuvõtteid teha.

Sel neljapäeval võtab Hiiumaa valla­volikogu kolmandal lugemisel vastu eraüld­hariduskooli ja eralasteaia toetamise korra, millega senise 64 euro asemel saab vald eralasteaias käiva lapse kohta maksta toetust 175 eurot kuus. Eelnõu toetanud vallavalitsus tugines vabakooli taotlusele ja äsja valminud Hiiumaa haridusvõrgu analüüsile, kus tõdeti, et “vabakool pakub vallale lasteaia osas väärtuslikku ja vajalikku teenust. Suurem toetus aga tagab asutusele parema majandusliku toime­tuleku”.

Vabakooli üks asutajaid ja Pihla inspiratsioonitalu pidaja Jesper Parve on selleks suveks valmis saanud uue kontsertsaali, heinapallidest Kõpu Kolosseumi.

Kolosseumi suvesündmuste kava on tihe ja pikk, alates laupäeviti avatud PIHLA suveturust ning lõpetades Jaagup Kreemi, Tanel Padari, Ott Leplandi, Lenna (NB! ka tema kolis maale, Setomaale), Hendrik Sal-Salleri ja Mick Pedaja kontsertidega.

Tänu poolsaare uusasukatele on Kõpus elu ja aastaringselt – jätkugu tegijail rõõmu!

Kõigile teistele soovitus – tuletage see teeots meelde, kustkaudu Kõppu saab! On põhjust tulla!

