Andreas Malk sai kapteni õpiraha

EESTI MEREAKADEEMIA

Kapten Uno Lauri õpiraha Mereakadeemias laeva­ohvitseriks õppijale määrati tänavusel kevadel tulevasele laevajuhile, kelleks on Hiiumaalt pärit Andreas Malk.Andreas on üles kasvanud Hiiumaal Hausma külas ja on vähemalt neljandat põlve meremees. “Juba väikese poisina olin ma alati koos isaga purjekaga merel ning lisaks sellele käisin ka purjetamise trennis Jahtklubis Dago,” rääkis Andreas Merekultuuri kodu­lehel ilmunud uudises. “Jahtklubis seilasin noorte võistluspurjetajate klassis Optimist-tüüpi paadil Eesti Meistrivõistluste etappidel Eesti erinevates paikades. Tõsisem huvi meresõidu vastu tekkis mul põhikooli lõpus, mil ma läbisin Suuremõisa tehnikumis väikelaevajuhi kursused ja sain vastava tunnistuse. Sõbrad ja õpetajad kutsusid mind “viieteistaastaseks kapteniks”.”Andrease isa Tanel Malk ütles, et Malkade suguvõsas on küll kalamehi ja purjetajaid ning laevamehigi, aga Andreas on tema teada esimene, kes õpib kaugesõidukapteniks.Sel aastal saab tal läbi neljaaastane õppeaeg mere­akadeemias, mille direktoriks on hiidlane Roomet Leiger.

HARDA ROOSNA

