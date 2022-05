Aivar Viidik sai soovitud komisjoni

Aivar Viidik teatas sotsiaalmeedias, et on sellest nädalast riigikogu keskkonnakomisjoni liige.“Loodan väga, et vaadataks üle Hiiumaa raiemahud, nii laastatud on kõik. Selline tunne, et paneks silmad kinni rooli taga, kui sõita ühest saare otsast teise…,” kommenteeris tema valikut ajakirjanik Kirsti Vainküla.“Olen seda varem öelnud ja ütlen ka siin, et minu hinnangul tegutseb RMK Hiiumaal metsaraiel väga vastutustundlikult, suhtleb kogukonnaga, nende raiemahud on ka üsna konstantsed, lisaks taastavad nad oma raielangid 100%liselt. Inetud tühjad augud tee ääres on järelikult tekkinud mujalt…,” vastas Viidik.Eelmisel aasta veebruaris, kui Aivar Viidik kaitseministriks määratud Kalle Laaneti asendusliikmena riigikogus tööle asus, kinnitas riigikogu juhatus ta maaelukomisjoni liikme kohale.Toona ütles Viidik Hiiu Lehele, et kuna ta on riigikogus asendusliikmena, siis komisjon ei olnud päris tema vaba valik: “Võib öelda, et läks hästi, sest minu eelistus oli kas keskkonnakomisjon või maaelukomisjon.”

Sildid: asendusliige, keskkonnakomisjon, raiemahud