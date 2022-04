Vastuseks Hiiu Lehes ilmunud artiklile

Erakogu

Tõepoolest, Hiiumaa Puuetega inimeste koda (PIK) jäeti käesoleval aastal EPI Fondi poolt rahastuseta.[SA Eesti Puuetega Inimeste Fond juhataja Eero Kiipli – toim] väide Hiiu Lehes oli, et töö jäeti tegemata. Inimeste ütlused panevad mind sügavalt imestama, ehk nad arvavad, et ma ei mäleta, mida nad mulle varem rääkinud on?





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.