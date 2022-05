Valmis esimene elektrirataste laadimispunkt

ERAKOGU

Kõrgessaare alevikku Tervisemaja kõrvale kerkis äsja päikese­paneelidega kolmnurkne majake, Trian-S, mille üks funktsioone on olla elektrijalgrataste rentimis- ja laadimispunktiks.Projekti vedava MTÜ Ungru­kivi selts juhatuse liige Peep Lillemägi rääkis, et mõte elektrijalgrataste rendi­võrgustikust Hiiumaal sai loomulikult alguse jalgrattaga sõites. Lillemägi, kes enda sõnul paarikümne aastaga rattasadulas läbinud paar tiiru ümber maakera, ütles, et inimese jaoks, kes jalgrattaga igapäevaselt ei sõida, on see raske, tüütu ja higiseksajav tegevus. “Siin tulebki appi elektrijalgratas,” selgitas jalgrattasõidu fanaatik, kes erinevaid elektriajamil rattaid proovinud maailma mitmes paigas Birmast New Yorgini.Plaani toetas Maakondade arengustrateegiate toetusmeetme ehk nn MATA-programm, mille kohalik hindamis­komisjon valis projekti nelja Hiiumaal esitatud taotluse hulgast parimaks. Rahastus­otsus tuli mullu aprillis, siis aga selgus, et ette võetud tegevused peavad detailsemalt kirjas olema ka valla arengukavas ja sellega läks sügiseni. Veebruaris tuli siis lõplik heakskiit ja töödega sai alustada.Projekti raames pannakse paika kolm päikeseenergiat tootvat statsionaarset elektri­jalgrataste rendi- ja laadimispunkti, lisaks Kõrgessaarele veel Kõpus ja Heltermaal. Tegu on Hiiumaal leiutatud nn päikesemajadega Trian-S, mille leiutajaks Tõnis Kasemägi aktsiaseltsist Landholder. Suve lõpuks tuuakse saarele 30 Eesti tootja Ampler elektrijalgratast, esimesi neist saab kasutada juba praegu.OÜ-lt Ampler Bikes soetatud rataste hind koos tehnilise toega on 49 000 eurot ning kolme elektrijalgrataste rentimiseks ja laadimiseks sobiva plussenergiahoone maksumus koos paigaldusega 41 400 eurot. Mõlemad hinnad on toodud käibemaksuta.Lillemägi rääkis, et viimase paari kuu jooksul on ta suhelnud Hiiumaa ühistranspordi­spetsialisti Piret Sedrikuga, et leida majadele täiendavaid kasutusvõimalusi. Näiteks võiks elektrijalgrataste rendi­kohad liita saare ühistranspordi liinivõrguga.“Kuna need on tänu akudele autonoomsed, saaksid need näiteks olla piirkondlikud kriisipunktid, kus pikema voolukatkestuse korral saab laadida mobiiltelefoni või akupanka,” pakkus ta välja veel ühe võimaluse.Idee autori sõnul on Hiiumaa jalgratturite seas väga populaarne – jalgrattapileteid müüakse Hiiumaa parv­laevadele palju rohkem kui Saaremaa suunal. Rentimisvõimalus loob aga olukorra, kus auto saab jätta Rohukülla ning saart avastada elektrijalgrattal ringi sõites.

Sildid: elektrijalgratas, laadimispunkt, päikesepaneelid