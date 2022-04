Valla 2022. aasta eelarve võimalustest ja riskidest

Valla eelarve on valmis ja sai märtsis vastu võetud. Rääkisime vallavanema Hergo Tasuja ja rahandusosakonna juhataja Heidi Siirusega uue eelarve võimalustest, aga ka riskidest. Tulumaksukasv on korralik ja julge investeerimine jätkub, aga maailm meie ümber on väga muutlik – energiahindade tõus, majanduslangus – kuidas tuleme toime?





