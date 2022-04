Vald teisaldab monumendi

Hiiumaa vallavolikogu liige Georg Linkov tõstatas 13. märtsi istungil seoses sõjaga Ukrainas küsimuse ajaloolise monumendi, nn Kivi-Jüri teisaldamise kohta. Kärdlas, pealinna sisesõidu ringteel on see kujur Endel Taniloo loodud monument seisnud 1966. aastast.Linkov ütles, et omal ajal püstitati see Hiiumaa nn vabastajate auks ja “tänapäeval võib tõmmata paralleele Ukraina vabastajatega”.“Kogukonna liikmetelt on tulnud küsimus, kas see on kõige õigem koht, võib-olla peaks see olema kusagil, kus on ajalugu paremini ja ühtsemalt säilitatud, näiteks militaar­muuseumis,” vahendas volikogu liige. Linkov tegi ettepaneku, et volikogu eestseisus võiks teemat arutada ja jõuda omakeskis seisukohale ning seejärel paluda valla­valitsusel rahva meelsus küsitluse teel välja selgitada.Volikogu eestseisus arutas Kivi-Jüri küsimust oma 1. aprilli istungil ning jõudis seisukohale, et okupantidele pühendatud mälestusmärgi õige koht on nüüdseks, peale Ukraina ründamist Venemaa poolt, tõepoolest muuseumis. Rahvaküsitluse korraldamist eestseisus vajalikuks ei pidanud, et kogukonnas mitte asjatuid pingeid tekitada. Selle asemel võttis eestseisus tehtud otsuse aluseks monumendi autori Endel Taniloo (1923–2019) seisukoha 2007. aastast, mil kuju teisaldamine tee-ehituse tõttu päevakorral oli. “Ümber­tõstmisega on nii, et tehke see ruttu ära. Kui Euroopa Liit võtab teise maailmasõja mälestusmärgid kaitse alla, ei ole see vahest enam võimalik,” kirjutas skulptor tollasele Kärdla linnavalitsusele. Linnavalitsus kuju teisaldamist ei toetanud, leides, et tegu on mõttetu raha­kulutamisega. Ka on Kärdla olulisimas teeristis seisev ja Hiiumaa kaitselahingute kangelastele pühendatud kuju nii raske, alus 35 tonni, sõduri pea 5 tonni, et saarel ei leidunud vajaliku tõstevõimega kraanat.Sobivalt saabus nüüd, kolma­päeval, 30. märtsil Saaremaalt Sõru sadamasse võimsa tõste­jõuga kraana, et tõsta paika Sõru sadama uue kai betoon­elemendid. Eile hilisõhtuks sai töö tehtud ning kraana tuleb täna keskpäevaks Kärdlasse, et tõsta 5 tonni kaaluv sõduri pea raskeveokile, mis viib selle militaarmuuseumi, kus sellele sobiv koht juba leitud. Militaarmuuseumi üks eestvedajaid Ain Tähiste kinnitas, et sõduri pea jaoks on muuseumis betoonalus juba ette valmistatud. Monumendi alumine osa jääb liigse kaalu tõttu senisesse asupaika, sellel olnud eesti- ja venekeelne raidkirjas tekst “Hiiumaa kaitselahingute kangelastele” tahutakse siledaks.

