Uuendused Hiidlaste Koostöökogus jätkuvad

Mullu 15 tegevusaastat tähistanud Hiidlaste Koostöökogu personal uueneb jõudsalt. Jaanuaris tuli tööle uus nõustaja Merle Erm ja asus ametisse uus koostöökogu juhatuse esimees Verno Soosalu. 19. aprillil Kassaris toimunud Biosfääri­päeval juhatas uue Lea­der strateegia algatamist koostöökogu tegevjuht Reet Kokovkin, kes nüüd lahkub pensionile. “Hiidlaste Koostöökogu tänab Reet Kokovkinit tema panuse eest ja otsib uut tegevjuhti,” teatas koostöökogu juhatus 22. aprillil.Kokovkin oli koostöökogu esimene töötaja, esimene tegevjuht oli tollal Hillar Eller. Kokku töötas Kokovkin koostöökogus 13 aastat, selle aja sisse sisse on mahtunud kahe Leader strateegia perioodi elluviimine, projektide juhtimine ja koostöö kogukonnaga. “Reeda panus Koostöökogu ja Hiiumaa arengusse on olnud suur ja tänuväärne,” tunnustas koostöökogu juhatus ja kuulutas välja konkursi uue tegevjuhi leidmiseks.Konkursi tähtaeg on 8. mai, selleks ajaks ooda­takse CVd ja motivatsioonikirja juhatuse esimehe Verno Soosalu aadressile juhatus@kogu.hiiumaa.ee Uue juhataja tööülesanneteks on LEADER tegevuste ning taotlusvoorude läbi­viimine, aruandlus ja seire.Uus Hiiumaa integreeritud arengustrateegia tuleb PRIA-le esitada hiljemalt 31. märtsiks 2023.LEADER Hiiumaa integ­reeritud arengustrateegia 2023–2027 koostamisel on ekspertideks palgatud OÜ Cumulus Consulting ning konsultandid on Jaan Urb ja Aado Keskpaik.

HARDA ROOSNA

