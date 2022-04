Ukraina lapsed Palade koolis

Antti Leigri

Veel mõni aeg tagasi ei osanud keegi arvata, et tekib vajadus ja võimalus hakata korraldama Palade koolis õppetööd Ukraina õpilastele. Kuidas osapooled toime tulevad, küsisime Palade põhikooli direktorilt Antti Leigrilt: “Ukrainast õpib meie koolis praegu kokku kuus õpilast. Kaks neist on lapse vanema avalduse alusel koduõppel ning osalevad nendes tegevustes, mida kodus teha ei saa. Üks õpilane on distantsõppel ning osaleb teise ja kolmanda kooliastme õpilastega kehalise kasvatuse tundides. Kontaktõppes on praegu kolm õpilast, nendest kaks vajavad tugisüsteemide abi ja eraldi õppemetoodikat.

