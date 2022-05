Tulevik ikka ebakindel

Hiiu Lehe üks asutajaid ning esimene pea­toimetaja Anu Pallas ütles ajalehe kümnendal sünnipäeval, et uus leht sündis ideaalide taotluses. “Maakonnaleht peaks ideaalis olema missioon, mitte äri,” kirjutas Pallas kümnele aastale tagasi vaadates. “Igatahes võtsime selle uue vaimse asja nimeks Hiiu Leht… ning lehe rahastamise asjus pöörasime pea Meie Maa omaniku poole. Harilikult arvatakse, et sarnaseid asju aetakse tutvuste kaudu: mina ei tundnud õieti kedagi, Meie Maas aga töötasid mõned inimesed, kes olid samuti Tartus ajakirjandust õppinud. Mõlemalt poolt julge samm tundmatusse sai astutud ja 19. juunil 1997 läks trükki Hiiu Lehe esimene number.”

Selle juhtkirja kirjutamise hetkel ei tea lehe­toimetus ikka veel, kas see, 29. aprillil 2022 ilmuv Hiiu Leht on viimane või mitte.

Meie Maa omanik, väliseestlane Arne Pagil on missiooniprojektina 29 aastat saarlastele ja ligi 25 aastat pakkunud hiidlastele sõltumatut ajalehte.

See on olnud väärikas eas, 81aastase Arne Pagili jaoks kulukas projekt, aga demokraatlikus ühiskonnas kasvanuna on ta seda olu­liseks pidanud.

“Peab tunnistama, et tegemist on väga raske otsusega, aga midagi ei ole teha,” ütles saare juurtega 81aastane Arne Pagil, kui ilmus Meie Maa viimane number.

“Oleme pakkunud meie lehti ja turgu ka suurtele meediamajadele, kel pole olnud kahjuks huvi – mida sa kahjumis asjast ikka ostad… Kõik näevad ajakirjanduses vaid äri, mitte missiooni,” tõdes OÜ Saaremaa Raadio tegevjuht Priit Rauniste.

Sel suvel 25 verstapostini jõudma pidanud Hiiu Lehe ilmumisõigus on veel müügis… Peatoimetajana loodan viimse hetkeni, et leidub missioonitundega eraisik või ettevõte, kes saab aru sõltumatu ajakirjanduse olulisusest, võtab selle õiguse kui tõrviku ja kannab seda edasi. Lootus sureb viimasena ja läheb siis, kuidas läheb. Igal juhul olen väga tänulik selle aja eest. Oli ju meil toimetuses kaks korda nädalas pidupäev – saime hiidlastele lehte teha! See oli suur au ja kohustus, vastutus nagunii.

Suur tänu selle eest kõigile meie toimetuse töötajatele, suur aitäh meie tellijatele ja lugejatele, reklaamiandjatele ja kuulutajatele ning kõigile koostööpartneritele. Ehk kohtume veel…

Peatoimetaja Harda Roosna

29. aprill 2022

Sildid: Hiiu Leht, ilmumisõigus, lehetoimetus, maakonnaleht