Teadlased leidsid S.T. kaevatud Maailma Naba

Räägib Coop Hiiumaalt augu kingituseks saanud Hiiumaa augukaevajate liidu juht Andres Raudsepp: “2021. aasta märtsikuus sain kõne Hiiumaa Tarbijate Ühistu juhatajalt Kaja Antonsilt teatega, et Käina kesklinnast on ehitus­tööde käigus leitud auk ja Coop Hiiumaa juhtkond on otsustanud augu kinkida Hiiumaa Augukaevajate Liidule (HAL). Olin kingi üle rõõmus ja põhjus lihtne – üht head auku ei saa raisku lasta.”Raudsepp ütles, et leitud auk oli väga huvitav ja paljudel tekkis põhjendatud küsimus, mis asi see õigupoolest on? Kas inimtekkeline, meteoriidi­kraater, karstiauk, koobas vms? “Asjade selguse mõttes teostas HAL koostöös kohalike Käina teadlastega augu teadusliku ja laiaulatusliku uurimise ning tulemus oli ajaloolises mõistes üllatav,” nentis Raudsepp.Väljavõtteid HAL teadusliku uurimustöö päevikust koos uurimise lõpptulemustega:. Tundub, et tegu on vist loodustekkelise auguga. Kuid Hiiumaal ei ole kunagi kõik nii lihtne, kui esialgu paistab. Kõik august leitu tuleb algusest lõpuni välja selgitada. Saarel on rikkalik, legendirohke ajalugu ja kui vaja, teeme seda juurde. Folkloori peab kõigile jaguma. Oleme lootusrikkad. Jätkame uuringuid täies mahus ja ennast säästmata.. Uskumatu informatsioon. Saime kohalikult külamehelt vihje, et just selles augus on tegelikult peidus enne­olematu müsteerium, mis oma suuruselt ja tähtsuselt ei jää sugugi alla Egiptuse püramiididele ega Rooma akveduktidele.Vaba päev. Kultuurne puhkus koos külameestega.Tundub, et oleme tõele väga lähedal. Labidas tegi kahtlase kolksu. Oleme lootusrikkad ja soovime, et Hiiumaa Augukaevajate Liit teeks enneolematu ja sensatsioonilise avastuse, mis kirjutaks uue peatüki Hiiumaa ajalukku!Kaevame, kaevame ja kaevame. Leitud. Käes. Karstiaugu põhjast tulid välja­kaevamiste käigus esile uskumatud ajaloolise tähtsusega esemed. Vana nahast pastel, mis kandis saarlaste firmamärki “Kõ(ö)ljala pastel” [köllljala pastel], poolik kadakane labidas ja kellegi saarlase kasetohust isikutunnistus aastast 1121. Suudeti tuvastada töömehe ees- ja perekonnanime esitähed T ja S ja tema sünniaeg 21.07.1121.…Hiiumaa Augukaevamise Liit koostöös kohalike Hiiumaa “teadlastega” jõudis pärast pikki uuringuid ja sündmuste analüüse järeldusele, et tõenäoliselt tähendavad initsiaalid S.T. Suurt Tõ(ö)llu ennast, kes alltöövõtjana seda auku kaevas?! Augu kohta oskasid “teadlased” öelda kahte asja. Võimalik, et siia üritati Coopi ehitada juba aastal 1121. Loogilisemaks peeti varianti, et leitud augu näol on tegu maailma nabaga. Kes oleks osanud arvata, et Maailma Naba võib asuda Hiiumaal, Käina kesklinnas? Võimas tulemus! Kas Hiiumaa ajalugu pole mitte uskumatu?

Sildid: Hiiiumaa augukaevajate liit, inimtekkeline, karstiauk, maailma naba