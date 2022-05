Selja maahaiglaga seotud mälestused saavad raamatuks

ERAKOGU

Hiiumaa Muuseum SA fotokogu

Selleks, et mitte unustada Selja haiglat – paika, millega on side paljudel hiidlastel – kogub Käina Martini kogudus materjali mälestustekogumiku jaoks.“Oleme saanud mitmeid vahvaid kirjapandud lugusid, osa mälestusi on vestluse järgi üles kirjutatud, välja on tulnud hulk vanu fotosid,” rääkis koguduse juhatuse liige Tiina Veem kogumiku koostamise hetkeseisust.Materjali kogumine jätkub septembrikuu lõpuni ja koostajad võtavad vastu kaastöid kõige kohta, mis Selja haiglaga seotud. “Oodatud on kirjutised nii endise töötaja, patsiendi kui muude isikute vaatenurgast,” ütles Veem. Võibolla on selles haiglas töötanud või abi saanud keegi sugulastest? Või on see sinu või mõne lähedase inimese sünnikoht? Ühe senistest juttudest on kirjutanud laps, kes on kuulnud räägitavat, kuidas ta ema sünnitama läks. Samas on teine lugu sellest, kuidas uuel arstil lennujaamas vastas käidi. Veem lisas, et üht-teist on tal endal samuti meenutada, käis ta ju haigla lõpukümnendil oma emaga tööl kaasas ja oli mitmel töötajal töövarjuks sabas.Raamatu koostajatele on hulga fotosid andnud Helvi Mikk, kes töötas Selja haiglas 35 aastat. Pildid on enamasti 1950–1960ndatest aastatest.Veem ütles, et lisapildid koos loaga neid kasutada oleks kogumikule väärt täienduseks. Ta loodab, et selliseid pilte on alles ja palub nendest, aga ka kirjalikest lugudest teada anda sotsiaalmeedias, grupis Selja maahaigla mälestuste kogumik.Haigla töötas Selja külas aastatel 1940 kuni 1985, Käina uue ambulatooriumihoone valmimiseni. 1990ks aastaks hoone lammutati, möödunud aegu tuletab meelde igakevadine õitemeri – märtsikellukesed ja tulbid.Käina koguduse eestvõttel avatakse pühapäeval, 1. mail kell 11 mälestuskivi Selja haigla kunagises asukohas Selja teeristil. Kutsutud on haigla endised töötajad, osa võtma on teretulnud kõik huvilised.Sellest, kuidas Käina kiriku rajatud Seljamõisast ehk leskede majast sai haigla, mismoodi töötasid seal dr Norman, dr Rimscha ning dr Kaljas ning millal dr Türi võttis kasutusele ravimudaprotseduurid, räägib kohal­viibijatele giid Marju Lippur.Tiina Veemi sõnul on mälestus­kivi juures hea võimalus soovijail jagada oma mõtteid või mälestusi päevakohasel teemal. Peale kivi avamist, orienteeruvalt kell 12, on osalejad kutsutud kohvilauda Käina kogudusemajas. Osavõtust paluvad korraldajad teada anda telefonil 5340 5522. Helistada tuleks ka siis, kui on soov minna kohale autoga, mis kogudusemaja juurest sõidab ära kell 10.45.

Sildid: mälestuskivi, mälestustekogumik, Selja haigla, vanad fotod