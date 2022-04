Programm “Inimene ja Bio­sfäär” (MAB)

UNESCO programm “Inimene ja biosfäär” (“Man and the Biosphere” ehk MAB) kutsuti ellu 1971. aas-

tal. See on valitsuste­vaheline teadusprogramm, mille peaeesmärk on üleilmselt tagada bioloogilise mitmekesisuse ja inimkultuuri tasakaalustatud koosareng.

Programm tugineb bio­sfääri kaitsealade võrgustikule, kuhu kuulub ligi 700

kaitseala. Tegemist on piirkondadega, kus töötatakse välja lahendusi kestlikuks majandamiseks ning käsitletakse kohaliku kogukonna ja pärandkultuuri koosmõjusid loodusega.

Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala loodi aastal 1990.

2011 novembris valiti Eesti Pariisis peetud UNESCO 36. peakonverentsil neljaks aastaks programmi MAB koordinatsiooninõukogu liikmeks. Eestit esindas UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni nõukoja liige, geograafiakandidaat

Toomas Kokovkin.

Programmi tööd juhtivasse nõukogusse kuuluvad 34 riigi esindajad, kes valitakse ametisse neljaks aastaks.

Allikas: unesco.ee