Palm elas talve üle?

Mullu oktoobris nägi Hiiu Lehe töötaja Tapio Vares, et Heltermaa sadamas tervitab tulijaid palmipuu. Haljendav palm tekitas väiksemat sorti vapustuse ja oli ootamatu kui välk selgest taevast. Ja naerma ajas ka. “No ütle nüüd keskit naljahammast, siia kainaabruse muruväljale karuspalmi maha istutanud!”Isegi karuspalme kasvatada püüdnud loodusemees sellele pikka iga ei ennustanud: “Võib karta, et see palm hukkub juba esimesel talvel. Kui just väga mahedat talve ei tule. Ja vaevalt keegi teda katma hakkab. Palmi katmine on pealegi omaette kunsttükk.”Eile postitas Peeter Kondratjev oma ühis­meedia kontole 28. novembril tehtud pildi sellest, kuidas palm talvitus.Keegi oli palmi kaitseks ehitanud kilest “palmi­majakese”, milles põles palmi soojendav lambike. Kondratjev ei osanud öelda, kes palmi talve eest kaitseks kinni kattis, “aga kindlasti oli ta üks suure südamega ja vimkaga tüüp. Kuna elekter tuli sadamast, pidi see olema sellega seotud.”

Hanno Kask kirjutas ajakirjas “Kalastaja”, kuidas Heltermaa sadama direktor Riho Sõrmus palmi istutas öeldes, et igas sadamas kasvavad palmid.

Võimalik, et Heltermaa karuspalm elaski tänavuse talve üle ja saame tulijaile öelda – tere tulemast palmisaarele!

